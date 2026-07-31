योगासन स्टेट चैम्पियनशिप के लिए टीम पटना रवाना
बरौनी से 10 से 45 वर्ष के योगासन प्रतिभागियों का दल पटना रवाना हुआ। बिहार राज्य योगासन स्पोर्टस एसोसिएशन के तत्वावधान में 1 से 3 अगस्त तक पाटलिपुत्र स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में राज्य स्तरीय योगासन चैम्पियनशिप आयोजित होगी, जिसमें बेगुसराय जिले से 39 प्रतिभागी भाग लेंगे।
बरौनी। बरौनी आनंद योगाश्रम मुख्यालय से शुक्रवार को 10 वर्ष से 45 वर्ष उम्र वर्ग तक के योगासन के प्रतिभागी पटना रवाना हुए। बिहार राज्य योगासन स्पोर्टस एसोसिएशन पटना के तत्वावधान में पाटलिपुत्र स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स कंकड़बाग पटना के प्रांगण में 1 अगस्त से 3 अगस्त तक सातवां राज्य स्तरीय योगासन चैम्पियनशिप में बेगूसराय जिला से कुल 39 प्रतिभागी अपना भाग्य आजमाएंगे। बेगूसराय जिला योगासन स्पोर्ट्स एसोसिएशन के जिला सचिव योगाचार्य गुड़ाकेश कुमार ने बताया कि इस दल का नेतृत्व जिला योगासन कोच अनुष्का कुमारी व टीम प्रबंधक सुचिता कुमारी कर रही है।
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