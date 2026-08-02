दिव्ययोग संस्थान के स्थापना दिवस पर साधकों ने 53 यूनिट किया रक्तदान
दिव्ययोग संस्थान ट्रस्ट के आठवे स्थापना दिवस पर रविवार को योग शिविर और रक्तदान शिविर का आयोजन हुआ। मुख्य अतिथि यशपाल पंवार रहे। सुबह 5 से 7 बजे तक योगाभ्यास किया गया और सुबह 10 बजे विशाल रक्तदान शिविर में 53 यूनिट रक्त एकत्रित किया गया, जिसे सर्वोदय ब्लड बैंक को सौंपा गया।
शामली। दिव्ययोग संस्थान ट्रस्ट के अष्टम स्थापना दिवस के अवसर पर रविवार को योग शिविर एवं रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि वरिष्ठ समाजसेवी यशपाल पंवार रहे। संस्थान के अध्यक्ष जितेंद्र शर्मा ने कार्यक्रम का शुभारंभ किया। स्थापना दिवस के अवसर पर सुबह 5 बजे से 7 बजे तक योग शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें योग साधकों ने विभिन्न योगाभ्यास, प्राणायाम, भजन-वंदना एवं सांस्कृतिक कार्यक्रमों में भाग लिया। योग प्रशिक्षकों ने लोगों को नियमित योग करने और स्वस्थ जीवनशैली अपनाने के लिए प्रेरित किया। इसके बाद सुबह 10 बजे विशाल रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया।
शिविर में योग साधकों और शहर के गणमान्य नागरिकों ने उत्साहपूर्वक रक्तदान किया। रक्तदान शिविर में कुल 53 यूनिट रक्त एकत्रित किया गया, जिसे सर्वाेदय ब्लड बैंक को सौंपा गया। इस अवसर पर रमेश बजाज, विनोद शर्मा, रण कुमार, सरवन सिंगल, सुरेश पाल शर्मा, अजय शर्मा, सुभाष चंद्र शर्मा, जयपाल सिंह, अरविंद मलिक, ऋषिपाल गोयल, रविंद्र सिंह, पवित्र शर्मा, कविता गुप्ता, उषा सिंह, शिक्षा शर्मा, रेखा राणा आदि मौजूद रहे।
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