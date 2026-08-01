Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

योग शिविर में विद्यार्थियों को अनुशासित जीवन और स्वस्थ रहने के बताए गए सूत्र

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, औरैया
Follow us on Google News
share

राष्ट्रीय आयुष मिशन के तहत योग वैलनेस सेंटर से नगर पालिका इंटर कॉलेज में एक दिवसीय योग एवं स्वास्थ्य जागरूकता शिविर रखा गया। लगभग एक हजार छात्रों को योग, अनुशासित जीवन, और स्वस्थ रहने के उपाय बताए गए। योग प्रशिक्षक ने सही खानपान और स्वस्थ जीवनशैली की जानकारी दी और योगाभ्यास कराया।

योग शिविर में विद्यार्थियों को अनुशासित जीवन और स्वस्थ रहने के बताए गए सूत्र

राष्ट्रीय आयुष मिशन के अंतर्गत राजकीय होम्योपैथिक चिकित्सालय स्थित योग वैलनेस सेंटर की ओर से नगर पालिका इंटर कॉलेज में एक दिवसीय योग एवं स्वास्थ्य जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में करीब एक हजार छात्र-छात्राओं एवं विद्यालय परिवार को योग, अनुशासित जीवनशैली और स्वस्थ रहने के उपाय बताए गए। वरिष्ठ योग प्रशिक्षक योगेंद्र कुमार मिश्र ने विद्यार्थियों को बढ़ते अपराध, संवादहीनता और तनाव जैसी समस्याओं से बचने के लिए अनुशासित जीवन, संतुलित दिनचर्या और सकारात्मक सोच अपनाने की सलाह दी। उन्होंने खानपान की सही आदतों, स्वस्थ जीवनशैली तथा जियो और जीने दो के संदेश पर विस्तार से जानकारी दी।

शिविर में प्रधानाचार्य सुनील मिश्र सहित विद्यालय परिवार की उपस्थिति में सूक्ष्म व्यायाम एवं भ्त्रिरका प्राणायाम का सामूहिक अभ्यास कराया गया। योग प्रशिक्षक ने बताया कि नियमित योग और प्राकृतिक चिकित्सा अपनाकर बिना दवाओं के भी स्वस्थ जीवन की दिशा में महत्वपूर्ण कदम बढ़ाए जा सकते हैं। दूसरे सत्र में योग वैलनेस सेंटर पर 27 मरीजों का परामर्श एवं योगाभ्यास कराया गया। इनमें 21 नए और छह पुराने मरीज शामिल रहे। कुल मरीजों में 12 पुरुष एवं 15 महिलाएं थीं। मरीजों को गलत खानपान, खड़े होकर ठंडा पानी पीने जैसी आदतों से होने वाली स्वास्थ्य समस्याओं की जानकारी देते हुए योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा के माध्यम से स्वस्थ रहने के उपाय बताए गए।

इस खबर पर आपकी क्या राय है?

Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Hindi News , इंडिया न्यूज़ , आज का मौसम , विधानसभा चुनाव और Sawan 2026 से जुड़ी ताज़ा खबरों व पल-पल के अपडेट के लिए लाइव हिन्दुस्तान के साथ जुड़े रहें। UP Chunav 2027 , UP Vidhan Sabha Seats और UP Vidhan Sabha Candisates से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण खबरें और जानकारी यहां पढ़ें। सभी बड़ी खबरें सबसे पहले पाने के लिए लाइव हिन्दुस्तान ऐप अभी डाउनलोड करें।