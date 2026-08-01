योग शिविर में विद्यार्थियों को अनुशासित जीवन और स्वस्थ रहने के बताए गए सूत्र
राष्ट्रीय आयुष मिशन के तहत योग वैलनेस सेंटर से नगर पालिका इंटर कॉलेज में एक दिवसीय योग एवं स्वास्थ्य जागरूकता शिविर रखा गया। लगभग एक हजार छात्रों को योग, अनुशासित जीवन, और स्वस्थ रहने के उपाय बताए गए। योग प्रशिक्षक ने सही खानपान और स्वस्थ जीवनशैली की जानकारी दी और योगाभ्यास कराया।
राष्ट्रीय आयुष मिशन के अंतर्गत राजकीय होम्योपैथिक चिकित्सालय स्थित योग वैलनेस सेंटर की ओर से नगर पालिका इंटर कॉलेज में एक दिवसीय योग एवं स्वास्थ्य जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में करीब एक हजार छात्र-छात्राओं एवं विद्यालय परिवार को योग, अनुशासित जीवनशैली और स्वस्थ रहने के उपाय बताए गए। वरिष्ठ योग प्रशिक्षक योगेंद्र कुमार मिश्र ने विद्यार्थियों को बढ़ते अपराध, संवादहीनता और तनाव जैसी समस्याओं से बचने के लिए अनुशासित जीवन, संतुलित दिनचर्या और सकारात्मक सोच अपनाने की सलाह दी। उन्होंने खानपान की सही आदतों, स्वस्थ जीवनशैली तथा जियो और जीने दो के संदेश पर विस्तार से जानकारी दी।
शिविर में प्रधानाचार्य सुनील मिश्र सहित विद्यालय परिवार की उपस्थिति में सूक्ष्म व्यायाम एवं भ्त्रिरका प्राणायाम का सामूहिक अभ्यास कराया गया। योग प्रशिक्षक ने बताया कि नियमित योग और प्राकृतिक चिकित्सा अपनाकर बिना दवाओं के भी स्वस्थ जीवन की दिशा में महत्वपूर्ण कदम बढ़ाए जा सकते हैं। दूसरे सत्र में योग वैलनेस सेंटर पर 27 मरीजों का परामर्श एवं योगाभ्यास कराया गया। इनमें 21 नए और छह पुराने मरीज शामिल रहे। कुल मरीजों में 12 पुरुष एवं 15 महिलाएं थीं। मरीजों को गलत खानपान, खड़े होकर ठंडा पानी पीने जैसी आदतों से होने वाली स्वास्थ्य समस्याओं की जानकारी देते हुए योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा के माध्यम से स्वस्थ रहने के उपाय बताए गए।
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