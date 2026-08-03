योग, आयुर्वेद और परिवार के सहयोग से नशा मुक्ति संभव
योग, आयुर्वेद और परिवार के सहयोग से नशा मुक्ति संभव है, यह कहा डॉ. वंदना पाठक ने। उन्होंने 500 से अधिक लोगों के नशामुक्त होने का अनुभव साझा किया। सीएसजेएमयू में 'योग के माध्यम से नशा मुक्ति' पर संगोष्ठी में तंत्रिका तंत्र और मानसिक संतुलन पर नशे के दुष्प्रभावों पर चर्चा की गई।
कानपुर, प्रमुख संवाददाता। योग, आयुर्वेद और परिवार के सहयोग से नशा से मुक्ति पाई जा सकती है। यह बात वरिष्ठ आयुर्वेदाचार्य डॉ. वंदना पाठक ने कही। कहा, नशा व्यक्ति के स्वास्थ्य के साथ-साथ उसके परिवार और सामाजिक जीवन को भी प्रभावित करता है। उन्होंने कहा कि सकारात्मक वातावरण, उचित परामर्श और आयुर्वेदिक पद्धतियों से नशे की लत से छुटकारा संभव है। उन्होंने खुद का अनुभव साझा करते हुए बताया कि उनके मार्गदर्शन में 500 से अधिक लोग नशामुक्त हुए हैं। छत्रपति शाहू जी महाराज विश्वविद्यालय (सीएसजेएमयू) के सीनेट हाल में नशा मुक्त भारत अभियान के तहत ''योग के माध्यम से नशा मुक्ति'' विषय पर संगोष्ठी का आयोजन किया गया।
इसका उद्देश्य युवाओं में नशा मुक्ति के प्रति जागरूकता बढ़ाना तथा योग, आयुर्वेद और भारतीय जीवनशैली की उपयोगिता को समझाया। कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे प्रो. सुधीर कुमार अवस्थी ने कहा कि नशे का सबसे अधिक दुष्प्रभाव तंत्रिका तंत्र और मानसिक संतुलन पर पड़ता है। विवि के रजिस्ट्रार राकेश कुमार मिश्र ने युवाओं से नशे से दूर रहने की अपील की। संगोष्ठी में 200 से अधिक प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया। इसमें महिलाओं की भी सक्रिय भागीदारी रही। इसमें विशेष रूप से 80 से अधिक ऐसी महिलाओं ने हिस्सा लिया, जिन्होंने अपने परिवारों में नशे की प्रवृत्ति को समाप्त करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। अंत में विभागाध्यक्ष डॉ. श्रवण कुमार यादव ने आभार व्यक्त किया।
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