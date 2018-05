वीवीपैट मशीन मामलाः येदियुरप्पा ने मुख्य चुनाव आयोग को चिट्ठी लिख चुनाव में गड़बड़ी की आशंका जताई

कर्नाटक की सियासत में उठापटक के बाद अब नया मामला सामने आया है। कर्नाटक की विजयपुरा विधानसभा में वीवीपैट मशीन मिलने को लेकर कर्नाटक के पूर्व सीएम येदियुरप्पा ने चुनाव आयोग को चिट्ठी लिखी है। इस चिट्ठी में उन्होंने कर्नाटक चुनाव में गड़बड़ियों की आशंका जताई है।

येदियुरप्पा ने मुख्य चुनाव आयोग को लिखी अपनी चिट्ठी के बाद कहा है कि उन्हें पूरा विश्वास है कि चुनाव आयोग इस मामले को गंभीरता से लेते हुए इस पर उचित कदम उठाएंगे। दरअसल कर्नाटक की विजयपुरा विधानसभा में मानागुली गांव में एक शेड के भीतर कुछ वीवीपैट मशीने बरामद हुई थीं।

I am of firm belief that Election Commission has taken a serious note of

VVPAT machines found abandoned in a shed near Managuli village in Vijayapur district. It indicates grave irregularities in conduct of assembly polls in Karnataka: BS Yeddyurappa in letter to CEC (file pic) pic.twitter.com/wf5V1WhnXu