Metoo से #Triple talaq तक, ये हैं साल 2017 के सबसे चर्चित Hashtag

साल 2017 खत्म होने वाला है, इस साल कई ऐसे बड़े मुद्दे उठे जो सोशल मीडिया पर ट्रेंड करने लगे। इस साल कई ऐसे हैशटैग भी ट्रेंड हुए जो लोगों की आवाज थे। लेकिन 2017 में जो हैशटैग सबसे ज्यादा ट्रेंड हुआ वो था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रेडियो कार्यक्रम 'मन की बात'। जानें और कौन से Hastag बने साल 2017 में लोगों की आवाज।

#Mann ki Baat: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रेडियो कार्यक्रम 'मन की बात' 2017 में ट्विटर पर सबसे ज्यादा इस्तेमाल किए जाने वाला हैशटैग रहा। 'मन की बात' कार्यक्रम को लेकर सबसे ज्यादा ट्वीट किए गए। इसमें सचिन तेंदुलकर का ट्वीट भी शामिल है। 'मन की बात' मासिक रेडियो कार्यक्रम है, जिसके माध्यम से प्रधानमंत्री मोदी हर महीने के आखिरी रविवार को ऑल इंडिया रेडियो, डीडी नेशनल और डीडी न्यूज के माध्यम से देश की जनता को संबोधित करते हैं।

#Not in my name : इस साल मॉब लिंचिंग के कई केस सामने आए। लेकिन NOT in my Name उस वक्त ट्रेंड करने लगा जब जून 2017 को 16 साल के जुनैद खान के साथ मॉब लिंचिंग की गई थी। जुनैद को हरियाणा के वल्लभगढ़ में चलती ट्रेन में पीट-पीटकर मार दिया गया था। उस वक्त वो अपने तीन भाईयों हासिब, शाकिर और मोहसिन के साथ दिल्ली से ईद की खरीदारी कर घर लौट रहे था।

