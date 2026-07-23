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खेल : मां के तीन दशक बाद अब विश्व कप खेलेगा बेटा

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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हॉकी विश्व कप पूर्व भारतीय महिला कप्तान प्रीतम का बेटा यशवीर पहली बार

खेल : मां के तीन दशक बाद अब विश्व कप खेलेगा बेटा

हॉकी विश्व कप पूर्व भारतीय महिला कप्तान प्रीतम का बेटा यशवीर पहली बार वैश्विक टूर्नामेंट में दिखएगा दमखम

- 15 से 30 अगस्त तक नीदरलैंड्स और बेल्जियम में खेला जाएगा पुरुषों का यह टूर्नामेंट

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नई दिल्ली, एजेंसी। प्रीतम रानी सिवाच ने नीदरलैंड्स में 28 साल पहले हॉकी विश्व कप खेला था। तब यशदीप सिवाच पैदा भी नहीं हुए थे। विधि का विधान है कि तीन दशक बाद बेटा उसी देश में, उसी टूर्नामेंट में भारत के लिए पदार्पण करने जा रहा है। भारतीय हॉकी में यह श्रेय हासिल करने वाली मां-बेटे की यह पहली जोड़ी है।

विश्व कप में भागीदारी

नीदरलैंड्स और बेल्जियम में 15 से 30 अगस्त तक होने वाले विश्व कप में यशदीप भारतीय टीम का हिस्सा हैं। उनके इस टूर्नामेंट से काफी जज्बात जुड़े हैं। मैनचेस्टर राष्ट्रमंडल खेल 2002 की स्वर्ण पदक विजेता टीम की सदस्य रही महिला हॉकी टीम की पूर्व कप्तान प्रीतम के बेटे ने कहा, जब मुझे विश्व कप टीम में चयन का पता चला तो सबसे पहले मैंने मां को बताया। वह काफी भावुक थी क्योंकि उन्होंने भी 1998 में नीदरलैंड्स के यूट्रेक्ट में विश्व कप खेला था। मेरे लिए विश्व कप में उसी देश में भारत के लिए खेलना जहां मेरी मां भी खेल चुकी है, बहुत खास है। महिला टीम बारहवें और आखिरी स्थान पर रही थी। हालांकि प्रीतम ने दक्षिण कोरिया के खिलाफ मैच में दो गोल दागे थे।

यादें और प्रेरणा

कभी तैराकी के शौकीन रहे यशदीप बचपन से मां का वह एलबम देखते आए हैं जिसमें उनकी एक्शन पिक्चर, टूर्नामेंट के फोटो और टीम फोटो हैं। शायद वहीं से उनके भीतर भी हॉकी स्टिक थामने का शौक पैदा हुआ। माता-पिता के साथ राष्ट्रीय चैंपियनशिप और दिल्ली में 2010 विश्व कप उन्होंने देखा था। उन्होंने कहा, मम्मी ने मुझसे काफी अनुभव साझा किए हैं। जब मैं छोटा था तब मम्मी लंबे समय राष्ट्रीय शिविर में रहती थी। उस समय वीडियो कॉल वगैरह भी नहीं होता था। मेरे पापा और दादा दादी ने पूरा ध्यान रखा। लेकिन मां की जब भी याद आती तो पटियाला या आसपास शिविर लगते तो मेरे पापा वीकेंड पर मुझे ले जाते। टीम बाहर खेलने जाती तो पापा हवाई अड्डे पर ले जाते। मुझे याद है कि मम्मी को ओलंपिक क्वालिफायर टूर के लिए जाना था तो मुझे होटल लेकर गए और एक दिन मैं अपनी मां के साथ रहा।

अपनी पहचान बनाना

2022 में भारत के लिए पदार्पण करने डिफेंडर ने कहा, तब तो समझ नहीं आया लेकिन अब पता चलता है कि उन्होंने कितनी मेहनत की और कुर्बानियां दी। टीम में आना और अच्छा खेलना कितना मुश्किल है। इतने साल लगातार खेलने के लिए अपनी फिटनेस (मानसिक और शारीरिक) और खेल का ध्यान रखना पड़ता है। रिटायर होने के बाद भी वह कोचिंग के जरिये हॉकी से जुड़ी हैं। अभी भी नीदरलैंड्स में मास्टर्स विश्व कप खेल रही हैं। मैंने बचपन से देखा है कि कैसे मेरी बहन के पैदा होने के बाद भी वजन कम करके वापसी की थी।

परिवार का योगदान

पिता भी खेल चुके हैं हॉकी : हॉकी यशदीप के खून में हैं। उनके पिता कुलदीप भी हॉकी खिलाड़ी रह चुके हैं। अब मशहूर कोच हैं जो हरियाणा में पत्नी के साथ प्रीतम सिवाच अकादमी चलाते हैं। चोट के कारण उनका अंतरराष्ट्रीय स्तर पर खेलने का सपना हालांकि अधूरा रह गया। जूनियर राष्ट्रीय टीम में खेल चुकी बहन कनिका सीनियर टीम में पदार्पण की दहलीज पर है। सिवाच परिवार के लिए यह विश्व कप काफी मायने रखता है। पोडियम पर रहकर अपनी मां और पिता का अधूरा सपना यशदीप पूरा करना चाहते हैं।

सामान्य प्रश्न

यशवीर सिवाच किस ठिकाने पर हॉकी विश्व कप खेलेंगे?
यशवीर सिवाच नीदरलैंड्स और बेल्जियम में होने वाले हॉकी विश्व कप में खेलेंगे।

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