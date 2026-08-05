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एसआईआर : नेता प्रतिपक्ष आर्य और उनकी बहू को नोटिस

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, हल्द्वानी
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हल्द्वानी में एसआईआर प्रक्रिया के तहत नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य और उनके परिवार को नोटिस जारी किया गया। शिकायत पर परिवार ने तुरंत दस्तावेज प्रस्तुत किए। यशपाल आर्य के पिता का नाम आधार कार्ड व निर्वाचन दस्तावेजों में भिन्नता थी। बीएलओ ने दस्तावेजों की पुष्टि की। पूर्व विधायक ने सरकार की प्रक्रिया को लेकर आरोप लगाए।

एसआईआर : नेता प्रतिपक्ष आर्य और उनकी बहू को नोटिस

हल्द्वानी। उत्तराखंड में चल रही विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) प्रक्रिया के तहत मंगलवार को नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य और उनकी बहू को भी नोटिस जारी किए गए। बीएलओ की तरफ से नोटिस मिलने पर पूरा परिवार असमंजस में पड़ गया, हालांकि मांगे गए दस्तावेज तुरंत ही प्रस्तुत कर दिए गए।

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परिवार की प्रतिक्रिया

नेता प्रतिपक्ष के पुत्र व पूर्व विधायक संजीव आर्य ने बताया कि मंगलवार शाम बीएलओ विमला मेहरा, उनके हल्द्वानी में छड़ैल स्थित आवास पहुंचीं। बीएलओ ने एसआईआर के नोटिस थमाते हुए जवाब मांगा। संजीव के अनुसार, बीएलओ ने बताया कि उनके पिता यशपाल आर्य के पिता का नाम आधार कार्ड में ‘नंद राम’ दर्ज है, जबकि पुराने निर्वाचन दस्तावेजों में ‘नंद राम आर्य’ लिखा हुआ था। इसी भिन्नता को लेकर उन्हें नोटिस जारी किया गया। संजीव आर्य ने बीएलओ को अपने पिता के शैक्षणिक दस्तावेज दिखाए, जिससे नाम की पुष्टि हो गई और भ्रम दूर हो गया। इसके अलावा, बीएलओ ने संजीव आर्य की पत्नी के नाम में भी इसी प्रकार की तथ्यात्मक भिन्नता बताते हुए नोटिस सौंपा। विवाह से पूर्व के दस्तावेजों में संजीव की पत्नी का नाम ‘रेखा विश्वकर्मा’ था, जबकि विवाह के बाद के दस्तावेजों में ‘रेखा विश्वकर्मा आर्य’ दर्ज है। इस पर संजीव आर्य ने पासपोर्ट व अन्य आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत किए। बीएलओ ने इन सभी तथ्यों को ऑनलाइन वेबसाइट पर अपडेट कर दिया है। पूर्व विधायक संजीव आर्य ने आरोप लगाया कि सरकार की इस प्रक्रिया के कारण आम जनता को बेवजह परेशानी झेलनी पड़ रही है। उन्होंने कहा कि सभी को सरकार की इस प्रक्रिया की मंशा को समझना होगा और इसे लेकर पूरी तरह सतर्क रहना होगा.

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नोटिस का व्यापक प्रभाव

प्रपत्रों में कमियां मिलने पर नैनीताल जिले में 235085 मतदाताओं को नोटिस भेजे जा रहे हैं। नेता प्रतिपक्ष को नोटिस भेजने की जानकारी नहीं है। संबंधित विधानसभा क्षेत्र के एआरओ से बात की जाएगी.

- विवेक राय, एडीएम (प्रशासन) एवं उप जिला निर्वाचन अधिकारी नैनीताल

सामान्य प्रश्न

यशपाल आर्य को नोटिस क्यों मिला?
यशपाल आर्य के पिता का नाम आधार कार्ड में ‘नंद राम’ दर्ज है, जबकि पुराने निर्वाचन दस्तावेजों में ‘नंद राम आर्य’ लिखा हुआ था।
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