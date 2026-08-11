कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट बन यश उपाध्याय ने लहराया परचम

सहपऊ:-अखिल भारतीय स्तर पर कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट परीक्षा में सफलता का परचम ​देश के प्रतिष्ठित कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट परीक्षा मे सहपऊ कस्बे के यश उपाध्याय ने अपना परचम लहराया है। सहकारी संघ लि.सहपऊ के पूर्व उपसभापति रजत उपाध्याय के बड़े बेटे यश उपाध्याय ने अखिल भारतीय स्तर पर सफलता प्राप्त कर अपने परिवार,क्षेत्र और संस्थान का नाम रोशन किया है। यह उपलब्धि उनकी कड़ी मेहनत और लगन का परिणाम है। सफलता की इस नई भोर में,यश उपाध्याय ने कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट परीक्षा उत्तीर्ण कर केवल शिक्षा जगत में ही नहीं,अपितु पूरे समाज में एक नई प्रेरणा का संचार किया है।​

यश ने इस अभूतपूर्व सफलता का श्रेय अपने माता-पिता के आशीर्वाद और गुरुओं के अमूल्य मार्गदर्शन को दिया है, जिनका मार्गदर्शन उन्हें हर मुश्किल घड़ी में संबल देता है। यश उपाध्याय ने बी एस पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल सादाबाद ( हाथरस) से इण्टर मीडिएट परीक्षा मे जनपद हाथरस में कॉमर्स में प्रथम स्थान प्राप्त किया । बी काॅम सेंट जॉन्स कॉलेज आगरा से प्रथम स्थान में उत्तीर्ण की, अखिल भारतीय स्तर की कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट परीक्षा की कोचिंग घर पर ऑनलाइन प्राप्त कर यह मुकाम हासिल किया है। यश उपाध्याय की कामयाबी पर बाबा महेश चंद्र शर्मा,व्यापार मंडल नगराध्यक्ष गजेन्द्र कुमार वर्मा,जगदीश चन्द्र शुक्ला,जितेन्द्र कुमार वर्मा,कांग्रेस कमेटी नगराध्यक्ष वीरेन्द्र कुमार जैसवाल,अनिल कुमार शर्मा,शिव कुमार शर्मा शिब्बू मल्ल, योगेश कुमार शर्मा पूर्व सभासद, धीरज सिसोदिया पूर्व सभासद,मनोज उपाध्याय,बांके बिहारी शर्मा,अनुराग उपाध्याय,पंकज उपाध्याय,बालकृष्ण कुम्हेरिया पूर्व ई.ओ. एवं राम कुमार गौतम एड ने हर्ष व्यक्त किया है।