यासीन का नया काव्य संग्रह रोशनी है मिरे चराग़ों में प्रकाशित
इटावा के शायर यासीन अंसारी ने साहित्य के क्षेत्र में अपनी पहचान बनाई है। हाल ही में उनका काव्य संग्रह 'रोशनी है मिरे चराग़ों में' प्रकाशित हुआ है। यह संग्रह उर्दू अदब में नई रोशनी लाएगा। यासीन अंसारी की रचनाएं उर्दू अकादमी और साहित्यिक पत्रिकाओं में नियमित रूप से प्रकाशित होती हैं।
इटावा। शायर यासीन अंसारी ने साहित्य के क्षेत्र में अपनी रचनाओं और साहित्यिक गतिविधियों से अपनी विशिष्ट पहचान बनाई है। हाल में यासीन अंसारी का काव्य संग्रह रोशनी है मिरे चराग़ों में प्रकाशित हुआ है। यासीन का ये काव्य संग्रह रोशनी है मिरे चराग़ों में उर्दू अदब की दुनिया में इक नई रोशनी बिखेरेगा, जल्द इसका विमोचन किया जायेगा। बता दें कि उर्दू अकादमी और विभिन्न उर्दू की साहित्यिक पत्रिकाओं में यासीन अंसारी की रचनाएं प्रकाशित होती रहती हैं। मुशायरे और कवि सम्मेलन के साथ साथ मंच संचालन में भी अपनी पहचान बना चुके हैं। उन्हें अल्फ़ाज़, भाषा, अंदाज़े - बयान और साहित्यिक प्रस्तुति के लिए सराहा गया है।
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