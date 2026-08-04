यदुवंशी समाज ने पहले सोमवार को निभाई 94 वर्ष पुरानी परंपरा

वाराणसी, मुख्य संवाददाता। काशी के यदुवंशी समाज ने सावन के प्रथम सोमवार को 94 वर्ष पुरानी परंपरा का निर्वाह करते हुए बाबा विश्वनाथ का जलाभिषेक किया। इस दौरान मंदिर परिसर पारंपरिक परिधान में पहुंचे यदुवंशियों के हर-हर महादेव के घोष से गूंज उठा। पहले से मौजूद दर्शनार्थियों ने जलाभिषेक यात्रा के यात्रियों का घोष में भरपूर साथ दिया। यदुवंशी समाज को विश्वनाथ मंदिर में दर्शन-अभिषेक के लिए विरोध का भी सहारा लेना पड़ा। सोमवार को हल्के विरोध के बीच सौ लोगों को गर्भगृह में जाकर जलाभिषेक करने की छूट दी गई। कोरोना काल के बाद पहली बार सौ यदुवंशियों को गर्भगृह में प्रवेश मिला। गत वर्ष 45 लोग ही जा पाए थे। जलाभिषेक यात्रा प्रात: पौने आठ बजे केदारघाट से रवाना हुई। उसके बाद पूर्वाह्न 11 बजे तक सोनारपुरा से दशाश्वमेध के बीच यदुवंशियों का ही रेला नजर आ रहा था। इस समूह में कई डमरूदल भी शामिल थे। कुछ युवकों ने भगवान शिव का स्वरूप धारण कर रखा था। पारंपरिक परिधान धारण किए यदुवंशी खास अंदाज में महादेव-महादेव, बोल बम का घोष करते हुए एक से दूसरे शिवालय की ओर बढ़ते रहे।