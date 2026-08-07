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माहुलबना से रवाना हुई कांवरिया टोली

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, दुमका
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मसिलिया प्रखंड के माहुलबना गांव में यादव परिवार ने 15 वर्षों से चली आ रही कांवर यात्रा की परंपरा को फिर से शुरू किया। परिवार हर वर्ष सावन में सुल्तानगंज से गंगा जल लेकर बाबा बैद्यनाथ धाम और बाबा बासुकीनाथ धाम में अर्पित करते हैं। इस वर्ष श्रद्धालु भाई-चारे, समृद्धि और बारिश की कामना के साथ यात्रा पर निकले।

माहुलबना से रवाना हुई कांवरिया टोली

दलाही, प्रतिनिधि। मसलिया प्रखंड क्षेत्र के रानीघाघर पंचायत अंतर्गत माहुलबना गांव से शुक्रवार को यादव परिवार की कांवरिया टोली 15वें वर्ष भी श्रद्धा और उल्लास के साथ सुल्तानगंज के लिए रवाना हुई। बोल बम, हर हर महादेव के जयकारों से पूरा गांव गूंज उठा। यह परंपरा यादव परिवार द्वारा विगत 15 वर्षों से लगातार निभाई जा रही है। हर वर्ष सावन में परिवार के सदस्य सुल्तानगंज से गंगा जल लेकर पैदल यात्रा कर बाबा बैद्यनाथ धाम, देवघर एवं बाबा बासुकीनाथ धाम में जलार्पण करते हैं। हालांकि कोरोना महामारी के कारण बीच के 2 वर्षों में सुल्तानगंज जाकर जल लाना संभव नहीं हो सका था।

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उस समय भी परिवार ने परंपरा को टूटने नहीं दिया और चुटोनाथ धाम सहित आसपास के शिवालयों में जलाभिषेक कर आस्था को जीवित रखा। श्रद्धालु देवकांत यादव, शिवपूजन यादव, अमित यादव, उमाशंकर यादव, कार्तिक यादव, प्रसनजीत यादव, मंजीत यादव, कमलेश यादव, राकेश यादव, राजवीर यादव, तारिणी यादव, मोनबोध यादव, बलदेव यादव, सरिता देवी, बीना देवी आदि ने बताया कि इस वर्ष भी कांवरिया बाबा भोलेनाथ से अपने परिजन, समाज, गांव और समस्त जनमानस की रक्षा की कामना लेकर निकले हैं। वहीं अच्छी बारिश और अच्छी खेती-बाड़ी आदि सुख समृद्धि की मनोकामना बाबा से किया जाएगा। परिजन और गांववासियों ने कांवरियों की विदाई के समय पुष्प वर्षा कर उनका अभिनंदन किया और उनके सकुशल यात्रा की कामना की।

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