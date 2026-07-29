श्रीकृष्ण के महाप्रयाण के साथ पूरी हुई द्वापर युग की लीला
सदर प्रखंड के परसिया गांव में चल रहे चातुर्मास महामहोत्सव में श्री जीयर स्वामी जी महाराज ने भगवान श्रीकृष्ण के महाप्रयाण और पांडवों के स्वर्गारोहण की कथा सुनाई। उन्होंने बताया कि श्रीकृष्ण ने अपने वंशज वज्रनाभ को मथुरा का राजा बनाया और परीक्षित को हस्तिनापुर का राजपाट सौंपा। द्रौपदी सहित पांडवों ने स्वर्गारोहण की यात्रा शुरू की।
यादववंश के आपसी विवाद से हुआ विनाश, अर्जुन को श्रीकृष्ण की कृपा से थी शक्ति परीक्षित को सौंपा हस्तिनापुर का राजपाट, द्रौपदी समेत स्वर्गारोहण को निकले पांडव (पेज चार की फ्लायर खबर) भभुआ, नगर संवाददाता। सदर प्रखंड के परसिया गांव में चल रहे चातुर्मास महामहोत्सव में श्री जीयर स्वामी जी महाराज ने भगवान श्रीकृष्ण के महाप्रयाण और पांडवों के स्वर्गारोहण की कथा सुनाई। उन्होंने कहा कि संसार में धन, बल, सत्ता और प्रतिष्ठा स्थायी नहीं हैं। मनुष्य को अपने कर्मों को परमात्मा को समर्पित भाव से करते हुए धर्म और भक्ति के मार्ग पर आगे बढ़ना चाहिए।
भगवान श्रीकृष्ण का महाप्रयाण
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