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मैनेजमेंट के छात्रों को एआई आधारित औद्योगिक प्रशिक्षण देगा एक्सएलआरआई

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, जमशेदपुर
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एक्सएलआरआई ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन पर छात्रों को प्रशिक्षण देने के लिए एक्सिनो के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। इसका उद्देश्य छात्रों को आधुनिक व्यावसायिक चुनौतियों के लिए तैयार करना और तकनीकी नवाचारों को अपनाने की क्षमता बढ़ाना है। एमओयू के तहत छात्रों को वास्तविक व्यावसायिक मामलों पर काम करने का अवसर मिलेगा।

मैनेजमेंट के छात्रों को एआई आधारित औद्योगिक प्रशिक्षण देगा एक्सएलआरआई

एक्सएलआरआई ने प्रबंधन के छात्रों को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) और डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन आधारित व्यावहारिक औद्योगिक प्रशिक्षण देने के लिए डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन कंसल्टिंग फर्म एक्सिनो के साथ समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किया है। इसका उद्देश्य उद्योग जगत और अकादमिक जगत के बीच की दूरी कम करना तथा छात्रों को भविष्य की कॉरपोरेट चुनौतियों के लिए तैयार करना है। वर्तमान में वैश्विक व्यावसायिक परिवेश में तकनीकी बदलाव हो रहे हैं। इसे ध्यान में रखते हुए एक्सएलआरआई के छात्र अब समकालीन व्यावसायिक चुनौतियों से सीधे रूबरू हो सकेंगे। छात्रों को केवल किताबी ज्ञान तक सीमित नहीं रखा जाएगा, बल्कि उन्हें अत्याधुनिक तकनीकों और एआई के अनुप्रयोगों का गहन प्रशिक्षण दिया जाएगा। इससे वे समझ सकेंगे कि आधुनिक व्यवसाय किस प्रकार डिजिटल बदलावों को अपनाकर अपनी दक्षता बढ़ा रहे हैं。

शिक्षण अवसर

एमओयू के तहत छात्रों को वास्तविक व्यावसायिक मामलों और डेटा-संचालित रणनीतियों पर काम करने का अवसर मिलेगा। इससे उनकी विश्लेषणात्मक क्षमता और समस्या-समाधान कौशल में सुधार होगा। संस्थान का मानना है कि आज के डिजिटल युग में केवल पारंपरिक प्रबंधन शिक्षा पर्याप्त नहीं है, बल्कि भविष्य के लीडर्स का तकनीक-प्रेमी होना भी आवश्यक है। प्रशिक्षण छात्रों को वैश्विक बाजार में नेतृत्व करने और तकनीकी नवाचारों को अपनाने में सक्षम बनाएगा। यह पहल संस्थान के उस विजन का हिस्सा है, जिसके तहत वह उद्योग की बदलती जरूरतों के अनुरूप अपने पाठ्यक्रम को अपडेट कर रहा है। इससे छात्रों को तकनीकी विशेषज्ञों और इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स से सीधे सीखने का अवसर मिलेगा, जिससे उनके प्लेसमेंट के अवसर और अधिक बेहतर तथा विविधतापूर्ण बनेंगे।

सहयोग का विवरण

एमओयू पर एक्सएलआरआई, जमशेदपुर के निदेशक फादर एस. जॉर्ज और एक्सिनो के मुख्य कार्यकारी अधिकारी अंकुर मित्तल ने हस्ताक्षर किए। यह सहयोग कई प्रमुख क्षेत्रों पर केंद्रित होगा, जिनमें लीडरशिप इंटरैक्शन, गेस्ट लेक्चर्स, लाइव कंसल्टिंग प्रोजेक्ट्स, संयुक्त शोध (ज्वाइंट रिसर्च) और केस स्टडी डेवलपमेंट शामिल हैं। इसके अलावा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, कंसल्टिंग, मार्केटिंग और डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन पर केंद्रित विभिन्न कार्यकारी शिक्षा पहल भी इस एमओयू का अहम हिस्सा होंगी।

सामान्य प्रश्न

एक्सएलआरआई ने किस कंपनी के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है?
एक्सएलआरआई ने डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन कंसल्टिंग फर्म एक्सिनो के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है।
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