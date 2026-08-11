कौशांबी में दमखम दिखाएंगे मुरादाबाद मंडल के 13 पहलवान
नेताजी सुभाष चंद्र बोस स्पोर्ट्स स्टेडियम सोनकपुर में सब-जूनियर बालक कुश्ती प्रतियोगिता के लिए मंडल स्तरीय चयन ट्रायल आयोजित किया गया। मुरादाबाद मंडल के करीब 25 खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया, जिनमें से 13 का चयन प्रदेश स्तर पर प्रतियोगिता के लिए हुआ। चयनित पहलवान 21 से 23 अगस्त को कौशांबी में प्रतिस्पर्धा करेंगे।
नेताजी सुभाष चंद्र बोस स्पोर्ट्स स्टेडियम सोनकपुर में मंगलवार को पहलवानों ने दम दिखाया। यहां प्रदेश स्तरीय समन्वय सब-जूनियर बालक कुश्ती प्रतियोगिता के लिए मंडल स्तरीय चयन ट्रायल आयोजित किया गया, इसमें मुरादाबाद मंडल के करीब 25 खिलाड़ियों ने प्रतिभाग किया। ट्रायल के बाद विभिन्न भार वर्गों में 13 खिलाड़ियों का चयन प्रदेश स्तरीय प्रतियोगिता के लिए किया गया। चयनित खिलाड़ियों में दिग्विजय पवार, अयान खान, हर्ष बजाज, बलराज, नितिन, मनन ढिल्लो, शगुन यादव, कृष्ण कुमार, शादाब, मो. समीर, रितिक, अभिषेक और अस्तित्व शामिल हैं। सभी चयनित पहलवान 21 से 23 अगस्त तक कौशांबी में आयोजित होने वाली प्रदेश स्तरीय समन्वय सब-जूनियर बालक कुश्ती प्रतियोगिता में मुरादाबाद मंडल का प्रतिनिधित्व करेंगे।
चयन ट्रायल के दौरान क्रीड़ाधिकारी सुनील कुमार सिंह, संयुक्त सचिव ओलंपिक संघ अजय पाठक, सचिव जिला कुश्ती संघ पवन कुमार सिसोदिया, राम कृपाल, वाजिद खान और खो-खो कोच धीरज कुमार मौजूद रहे। चयन प्रक्रिया में कुश्ती कोच गोविंद कुमार यादव ने सहयोग किया।
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