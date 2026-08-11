Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

कौशांबी में दमखम दिखाएंगे मुरादाबाद मंडल के 13 पहलवान

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, मुरादाबाद
Follow us on Google News
share

नेताजी सुभाष चंद्र बोस स्पोर्ट्स स्टेडियम सोनकपुर में सब-जूनियर बालक कुश्ती प्रतियोगिता के लिए मंडल स्तरीय चयन ट्रायल आयोजित किया गया। मुरादाबाद मंडल के करीब 25 खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया, जिनमें से 13 का चयन प्रदेश स्तर पर प्रतियोगिता के लिए हुआ। चयनित पहलवान 21 से 23 अगस्त को कौशांबी में प्रतिस्पर्धा करेंगे।

कौशांबी में दमखम दिखाएंगे मुरादाबाद मंडल के 13 पहलवान

नेताजी सुभाष चंद्र बोस स्पोर्ट्स स्टेडियम सोनकपुर में मंगलवार को पहलवानों ने दम दिखाया। यहां प्रदेश स्तरीय समन्वय सब-जूनियर बालक कुश्ती प्रतियोगिता के लिए मंडल स्तरीय चयन ट्रायल आयोजित किया गया, इसमें मुरादाबाद मंडल के करीब 25 खिलाड़ियों ने प्रतिभाग किया। ट्रायल के बाद विभिन्न भार वर्गों में 13 खिलाड़ियों का चयन प्रदेश स्तरीय प्रतियोगिता के लिए किया गया। चयनित खिलाड़ियों में दिग्विजय पवार, अयान खान, हर्ष बजाज, बलराज, नितिन, मनन ढिल्लो, शगुन यादव, कृष्ण कुमार, शादाब, मो. समीर, रितिक, अभिषेक और अस्तित्व शामिल हैं। सभी चयनित पहलवान 21 से 23 अगस्त तक कौशांबी में आयोजित होने वाली प्रदेश स्तरीय समन्वय सब-जूनियर बालक कुश्ती प्रतियोगिता में मुरादाबाद मंडल का प्रतिनिधित्व करेंगे।

चयन ट्रायल के दौरान क्रीड़ाधिकारी सुनील कुमार सिंह, संयुक्त सचिव ओलंपिक संघ अजय पाठक, सचिव जिला कुश्ती संघ पवन कुमार सिसोदिया, राम कृपाल, वाजिद खान और खो-खो कोच धीरज कुमार मौजूद रहे। चयन प्रक्रिया में कुश्ती कोच गोविंद कुमार यादव ने सहयोग किया।

Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Moradabad News Moradabad Latest News
Hindi News , इंडिया न्यूज़ , आज का मौसम , विधानसभा चुनाव और Sawan 2026 से जुड़ी ताज़ा खबरों व पल-पल के अपडेट के लिए लाइव हिन्दुस्तान के साथ जुड़े रहें। UP Chunav 2027 , UP Vidhan Sabha Seats और UP Vidhan Sabha Candisates से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण खबरें और जानकारी यहां पढ़ें। सभी बड़ी खबरें सबसे पहले पाने के लिए लाइव हिन्दुस्तान ऐप अभी डाउनलोड करें।