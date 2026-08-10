नुक्कड़ नाटक से दिया टीबी मुक्ति का संदेश
बलदेव वैदिक कॉलेज के एनसीसी कैडेटों ने किया कार्यक्रमज के एनसीसी कैडेटों ने किया कार्यक्रम पलियाकलां। विश्व क्षय रोग दिवस के अवसर पर कस्बे में एक विशे
पलियाकलां। विश्व क्षय रोग दिवस के अवसर पर कस्बे में एक विशेष जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कस्बे के बलदेव वैदिक इंटर कॉलेज के एनसीसी कैडेटों ने सार्वजनिक स्थान पर एक शानदार नुक्कड़ नाटक प्रस्तुत कर आम जनता को इस गंभीर बीमारी से बचने और लड़ने का संदेश दिया। नुक्कड़ नाटक के माध्यम से छात्रों ने समाज को बताया कि क्षय रोग का इलाज पूरी तरह संभव है, बशर्ते इसके लक्षणों को सही समय पर पहचान लिया जाए। कैडेटों ने लोगों को बीमारी के मुख्य लक्षण जैसे- लगातार दो हफ्ते से ज्यादा खांसी आना, बलगम में खून आना, शाम को बुखार आना और तेजी से वजन घटना आदि के बारे में विस्तार से समझाया।
साथ ही, उन्होंने समय पर डॉक्टर से जांच कराने और पूरी दवा खाने का संकल्प भी दिलाया। इस प्रेरणादायक नुक्कड़ नाटक को सफल बनाने में विद्यालय के प्रतिभावान एनसीसी कैडेट शौर्य पाण्डेय, सौरभ यादव, अमरजीत, आदित्य सिंह, अभय प्रताप और अनमोल आदि ने मुख्य भूमिका निभाई। इन छात्रों के जीवंत अभिनय ने वहां मौजूद दर्शकों की खूब तालियां बटोरीं। कार्यक्रम के दौरान विद्यालय के सेवानिवृत वरिष्ठ अध्यापक श्रीकांत शुक्ला विशेष रूप से उपस्थित रहे।
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