लचरागढ़ में विश्व आदिवासी दिवस पर खेल प्रतियोगिता आज से
विश्व आदिवासी दिवस के अवसर पर आदिवासी समाज की संस्कृति और परंपरा को दर्शाने के लिए विभिन्न खेल प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जा रहा है। इस शुक्रवार से फुटबॉल प्रतियोगिता शुरु होगी, जिसमें बालक वर्ग में 16 टीमें और बालिका वर्ग में 8 टीमें भाग लेंगी। विजेता टीमों को पुरस्कार दिए जाएंगे।
बानो, प्रतिनिधि। विश्व आदिवासी दिवस के अवसर पर आदिवासी समाज की संस्कृति,परंपरा में विभिन्न खेल प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जा रहा है। प्रतियोगिताएं शुक्रवार से शुरु होगी। फुटबॉल प्रतियोगिता में बालक वर्ग की 16 टीमों तथा बालिका वर्ग की 8 टीमों को शामिल किया जाएगा। बालक वर्ग के लिए प्रवेश शुल्क 2500 एवं बालिका वर्ग के लिए 2000 रखा गया है। विजेता टीमों को बड़ा एवं छोटा खस्सी पुरस्कार प्रदान किया जाएगा, जबकि बालक वर्ग में सांत्वना पुरस्कार की भी व्यवस्था की गई है। आयोजन समिति में अलबिनुस लुगुन, विकास लुगुन, विजय लकड़ा, समीर टोपनो, विल्सन लुगुन एवं सिमोन बडिंग शामिल हैं।
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