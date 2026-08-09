विश्व आदिवासी दिवस पर 25 हजार से अधिक लोगों का होगा जुटान

चाईबासा में विश्व आदिवासी दिवस समारोह 9 अगस्त को मनाया जाएगा, जिसमें 25 हजार से अधिक लोग शामिल होंगे। समारोह में आदिवासी पूजा, सांस्कृतिक कार्यक्रम और पुरस्कार समारोह का आयोजन होगा। यह कार्यक्रम आदिवासी पहचान, संस्कृति और एकता के संरक्षण का संदेश देगा।

चाईबासा, संवाददाता। आदिवासी एकता, अखंडता, संस्कृति और परंपरा के संरक्षण का संदेश देने वाला विश्व आदिवासी दिवस समारोह इस वर्ष चाईबासा में भव्य रूप से मनाया जाएगा। 9 अगस्त को सिंहभूम स्पोर्ट्स एसोसिएशन मैदान में आयोजित होने वाले समारोह में 25 हजार से अधिक लोगों का जुटान होगा। आयोजन को लेकर विश्व आदिवासी दिवस आयोजन समिति चाईबासा के पदाधिकारी व सदस्य तैयारियों को अंतिम रूप देने में जुटे हैं। आयोजन समिति के अध्यक्ष ईपील सामड ने बताया कि कार्यक्रम की तैयारी पिछले कई दिनों से चल रही है। समारोह स्थल पर आदिवासी समाज के पाहन व दिउरी द्वारा सुख, समृद्धि एवं शांति के लिए सामूहिक पूजा की जाएगी। कार्यक्रम में ओडिशा, पश्चिम बंगाल, सरायकेला-खरसावां, पूर्वी सिंहभूम सहित पश्चिमी सिंहभूम के मनोहरपुर, किरीबुरू, गुवा समेत विभिन्न क्षेत्रों से लोग पहुंचेंगे。

समारोह में शामिल होने वाले लोग समारोह में हो, उरांव, संथाल, मुंडा, लोहरा, भूमिज, बिरहोर, मानकी-मुंडा समेत 40 से अधिक आदिवासी सामाजिक संगठनों के महिला-पुरुष, युवक-युवतियां, अभिभावक एवं बच्चे शामिल होंगे। लोग पारंपरिक आदिवासी परिधान में पहुंचकर संस्कृति और पहचान के संरक्षण का संदेश देंगे। कार्यक्रम में आदिवासी शहीदों को श्रद्धांजलि भी दी जाएगी।

सांस्कृतिक कार्यक्रम और स्टॉल समारोह स्थल पर जनजातीय कलाकारों का समागम होगा, जहां पारंपरिक गीत, नृत्य एवं कला के माध्यम से आदिवासी संस्कृति की झलक प्रस्तुत की जाएगी। आदिवासी पारंपरिक व्यंजन एवं परिधानों के करीब 50 स्टॉल लगाए जाएंगे। वहीं, आदिवासी परंपरा से संबंधित सेल्फी प्वाइंट भी बनाया जा रहा है। पूरे चाईबासा शहर में सरना झंडे लगाए जाएंगे। कार्यक्रम स्थल एवं तीनों मुख्य स्वागत द्वार पर सुझाव पेटी व दान पेटी की व्यवस्था रहेगी। समारोह का लाइव प्रसारण भी किया जाएगा।

सम्मान और संकल्प विश्व आदिवासी दिवस पर विभिन्न क्षेत्रों में उल्लेखनीय योगदान देने वाले लोगों को 19 श्रेणियों में सम्मानित किया जाएगा। इनमें दिव्यांग प्रेरणा, महिला सशक्तीकरण, युवा नेतृत्व, शिक्षा, सामाजिक सेवा, भाषा-साहित्य, कृषि एवं प्राकृतिक खेती, पारंपरिक ज्ञान संरक्षण, प्रशासन एवं जनसेवा, कला-संस्कृति, खेल, पर्यावरण, स्वास्थ्य सेवा, उद्यमिता एवं रोजगार सृजन, पत्रकारिता एवं जनसंचार, विज्ञान एवं नवाचार, जीवन गौरव, सामुदायिक नेतृत्व तथा सर्पदंश से बचाव के क्षेत्र शामिल हैं।

आदिवासी पहचान एवं संस्कृति इसके अलावा आदिवासी भाषा, संस्कृति एवं परंपरा के संरक्षण, शिक्षा व युवा नेतृत्व, जल-जंगल-जमीन की रक्षा तथा सामाजिक एकता, भाईचारा और समरसता बनाए रखने का संकल्प लिया जाएगा। ईपील सामड ने कहा कि समारोह के माध्यम से समाज के विकास, संरक्षण और जागरूकता में योगदान देने वालों को सम्मानित करने के साथ आदिवासी पहचान और संस्कृति को मजबूत करने का प्रयास किया जा रहा है。