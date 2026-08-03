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विश्व आदिवासी दिवस पर सांस्कृतिक कार्यक्रम व झांकी प्रदर्शन की बनी रूपरेखा

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, चतरा
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आगामी 9 अगस्त को विश्व आदिवासी दिवस के अवसर पर शायल बगीचा में आदिवासी समाज की बैठक हुई। बैठक में विभिन्न गांवों के प्रतिनिधियों ने कार्यक्रम की रूपरेखा तैयार की। सभी आदिवासी समुदाय अपनी संस्कृति का प्रदर्शन करेंगे, जिसमें पारंपरिक नृत्य, गीत, और सांस्कृतिक झांकियां शामिल हैं।

विश्व आदिवासी दिवस पर सांस्कृतिक कार्यक्रम व झांकी प्रदर्शन की बनी रूपरेखा

कान्हाचट्टी, प्रतिनिधि। आगामी 9 अगस्त को विश्व आदिवासी दिवस के भव्य आयोजन को लेकर रविवार को प्रखंड क्षेत्र के शायल बगीचा में आदिवासी समाज की एक बैठक हुई। बैठक में विभिन्न गांवों से पहुंचे आदिवासी समाज के प्रतिनिधियों एवं सदस्यों ने भाग लेकर कार्यक्रम की रूपरेखा तैयार की। बैठक में निर्णय लिया गया कि विश्व आदिवासी दिवस के अवसर पर प्रखंड के सभी आदिवासी समुदाय एक मंच पर एकत्रित होकर अपनी समृद्ध संस्कृति का प्रदर्शन करेंगे। इस दौरान पारंपरिक वेशभूषा, लोक संस्कृति, रीति-रिवाज एवं आकर्षक सांस्कृतिक झांकियों के साथ पारंपरिक नृत्य और गीतों की प्रस्तुति दी जाएगी, जिससे आदिवासी समाज की सांस्कृतिक विरासत को व्यापक रूप से प्रदर्शित किया जा सके।

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कार्यक्रम को सफल एवं भव्य बनाने के उद्देश्य से विभिन्न समितियों का गठन किया गया तथा सदस्यों के बीच अलग-अलग जिम्मेदारियों का वितरण किया गया। बैठक की अध्यक्षता सिकंदर खरवार ने की, जबकि संचालन दिलीप उरांव ने किया। मौके पर मोहन सिंह भोक्ता, चंदा उरांव, केसों सिंह, दिलीप उरांव सहित आदिवासी समाज के कई बुद्धिजीवी एवं गणमान्य लोग उपस्थित रहे।

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