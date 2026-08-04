Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

विश्व आदिवासी दिवस पर होगा रोड शो और जनसभा

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, सोनभद्र
Follow us on Google News
share

म्योरपुर में 9 अगस्त को विश्व आदिवासी दिवस मनाया जाएगा। इस आयोजन में आदिवासी जनसभा, रोड शो एवं सांस्कृतिक कार्यक्रम शामिल होंगे। इसका उद्देश्य आदिवासी संस्कृति, परंपरा और अधिकारों को सशक्त बनाना है। कार्यक्रम में आदिवासी समुदाय की समस्याओं और अधिकारों पर चर्चा की जाएगी तथा सरकार के समक्ष प्रमुख मांगे रखी जाएंगी।

विश्व आदिवासी दिवस पर होगा रोड शो और जनसभा

म्योरपुर, हिन्दुस्तान संवाद। आदिवासी सेवा ट्रस्ट म्योरपुर के तत्वावधान में म्योरपुर के बभनडीहा गांव में नौ अगस्त को विश्व आदिवासी दिवस मनाया जाएगा। इस दौरान आदिवासी जनसभा, रोड शो एवं सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। आयोजन समिति के जय मंगल गोंड के अनुसार कार्यक्रम में जनपद सोनभद्र सहित आसपास के क्षेत्रों से हजारों की संख्या में आदिवासी समाज के लोग, सामाजिक कार्यकर्ता, बुद्धिजीवी, युवा एवं महिलाएं शामिल होंगी। आयोजन का उद्देश्य आदिवासी समाज की संस्कृति, परंपरा, इतिहास एवं संवैधानिक अधिकारों को सशक्त स्वर देना तथा समाज के समग्र विकास के लिए जनजागरण करना है। कार्यक्रम के दौरान आदिवासी समाज की एकता, सम्मान और अधिकारों से जुड़े विभिन्न विषयों पर विचार-विमर्श किया जाएगा।

ये भी पढ़ें:Ramgarh News: दुलमी में विश्व आदिवासी दिवस नौ को मनाया जाएगा

आयोजन समिति ने बताया कि इस दौरान सरकार के समक्ष कई प्रमुख मांगें भी रखी जाएंगी। इनमें जल, जंगल और जमीन पर आदिवासी समुदाय के पारंपरिक एवं संवैधानिक अधिकारों की सुरक्षा, वनाधिकार कानून-2006 का प्रभावी एवं पारदर्शी क्रियान्वयन, ग्राम सभाओं के अधिकारों को मजबूत करना तथा अनुसूचित क्षेत्रों में पेसा कानून की भावना के अनुरूप व्यवस्था लागू करना प्रमुख हैं। इसके अलावा आदिवासी युवाओं के लिए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, रोजगार एवं कौशल विकास के अवसर बढ़ाने, आदिवासी क्षेत्रों में स्वास्थ्य, सड़क, पेयजल सहित बुनियादी सुविधाओं का विस्तार करने तथा आदिवासी संस्कृति, भाषा और विरासत के संरक्षण के लिए विशेष योजनाएं लागू करने की मांग भी उठाई जाएगी।

Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Sonbhadra Latest News Sonbhadra News
Hindi News , इंडिया न्यूज़ , आज का मौसम , विधानसभा चुनाव और Sawan 2026 से जुड़ी ताज़ा खबरों व पल-पल के अपडेट के लिए लाइव हिन्दुस्तान के साथ जुड़े रहें। UP Chunav 2027 , UP Vidhan Sabha Seats और UP Vidhan Sabha Candisates से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण खबरें और जानकारी यहां पढ़ें। सभी बड़ी खबरें सबसे पहले पाने के लिए लाइव हिन्दुस्तान ऐप अभी डाउनलोड करें।