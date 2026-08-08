करीम सिटी कॉलेज में विश्व आदिवासी दिवस पर विशेष कार्यक्रम आयोजित

करीम सिटी कॉलेज के जर्नलिज़्म व मास कम्युनिकेशन एवं पॉलिटिकल साइंस विभाग के संयुक्त तत्वावधान में आज विश्व आदिवासी दिवस के उपलक्ष्य पर एक विशेष कार्यक्रम आयोजित किया गया। प्राचार्य डॉ. मोहम्मद रेयाज़ ने कहा कि आदिवासी समुदाय भारत की सांस्कृतिक विविधता का अहम हिस्सा है। मुख्य वक्ता साहित्य अकादमी अवार्डी मानसिंह मांझी ने आदिवासी भाषा, संस्कृति और प्रकृति के साथ सामंजस्यपूर्ण जीवन-पद्धति पर विचार साझा किए। वहीं, राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता एवं पूर्व छात्र रवि राज मुर्मू ने अपनी संताली फिल्म “आंगेन” के माध्यम से आदिवासी समाज पर प्रकाश डाला। दोनों अतिथियों को स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया गया। विभागाध्यक्ष डॉ. नेहा तिवारी और डॉ. अनवर साहब ने विद्यार्थियों को आदिवासी अधिकारों व इतिहास के प्रति संवेदनशील बनने का आह्वान किया।