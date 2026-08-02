विभावि में विश्व आदिवासी दिवस के पूर्व संध्या पर कार्यक्रम का होगा आयोजन
हजारीबाग में 8 अगस्त को विश्व आदिवासी दिवस के अवसर पर एक कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। इसमें झारखंड की 32 जनजातियों की संस्कृति, स्थानीय लोगों की भाषाएं, और सांस्कृतिक विविधताओं में एकता पर चर्चा की जाएगी। यह कार्यक्रम मानव विज्ञान विभाग और मल्टीडिसीप्लिनरी रिसर्च प्लेटफार्म द्वारा आयोजित किया जा रहा है।
हजारीबाग, शिक्षा प्रतिनिधि। विभावि में आठ अगस्त को विश्व आदिवासी दिवस के पूर्व संध्या पर एक कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। यह जानकारी स्नातकोत्तर मानव विज्ञान विभाग के पूर्व विभागाध्यक्ष डॉ गंगा नाथ झा ने दी। बताया कि उक्त कार्यक्रम में झारखण्ड में निवास करने वाली 32 प्रकार की जनजातियों की विशिष्ट संस्कृतियों की चर्चा के साथ यहां निवास करने वाले अन्य देशज लोगों की संस्कृति एवं भाषाओं, विभिन्नताओं में एकता, सामूहिकता, सामाजिकता और विभिन्न संस्कृतियों के मिलन से राष्ट्र निर्माण की सुनिश्चितता पर चर्चा की जाएगी। कार्यक्रम का आयोजन मानव विज्ञान विभाग और मल्टीडिसीप्लिनरी रिसर्च प्लेटफार्म द्वारा किया जाएगा। बताते चलें कि 2009 से लगातार मानव विज्ञान विभाग द्वारा विश्व जनजाति दिवस मनाया जा रहा है।
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