आदिवासी कल्याण समिति कुलुपटांगा ने विश्व आदिवासी दिवस मना
आदित्यपुर में रविवार को विश्व आदिवासी दिवस मनाया गया। आदिवासी महापुरुषों को स्मरण करते हुए उनके चित्र पर पुष्प अर्पित किए गए। मुख्य वक्ता युधिष्ठिर सरदार ने संविधान के अधिकारों को समझना आवश्यक बताया। समिति ने संस्कृति, परंपरा और अधिकारों के संरक्षण का संकल्प लिया। कार्यक्रम में कई प्रमुख व्यक्तियों की उपस्थिति रही।
आदित्यपुर। रविवार को आदिवासी कल्याण समिति कुलुपटांगा ने विश्व आदिवासी दिवस मनाया। इसमें सर्व प्रथम आदिवासी महापुरुषों को याद करते हुए उनके चित्र पर पुष्प अर्पित किए गए व सरदार (राजू सरदार) विश्व आदिवासी का झंडोत्तोलन किया। कार्यक्रम के मुख्य वक्ता आदिवासी भूमिज समाज के सचिव युधिष्ठिर सरदार ने समाज और संस्कृति को बचाने के लिए संविधान को जानना जरूरी बताया। उन्होंने कहा कि जो अधिकार हमें मिल रहा है वह संविधान की देन है। इस अवसर पर लाल बाबू सरदार, खिरोद सरदार, लखी सरदार, रूस सरदार, चापू सरदार, पिंकू सरदार, काजल कुमारी, ज्योसना देवी समेत कई लोग उपस्थित थे। वहीं दुसरी ओर आदिवासी कल्याण समिति ने समिति भवन में विश्व आदिवासी दिवस मनाते हुए समाज की संस्कृति, परंपरा व उनके अधिकारों व हितों के संरक्षण का संकल्प लिया।
कार्यक्रम का उद्घाटन बिरसा मुंडा, तिलका मांझी व कोल लागो बोदरा की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर व दीप प्रज्ज्वलित कर किया गया। इस अवसर पर समिति के चेयरमैन मीलू सरदार, डिम्पल लमाय, गुड्डू पूर्ति, बबलू हाइबुरु, अमर लेयांगी, बुधराम मुदैया, मधु बिरुली, गोपाल हाइबुरु, अजीत औमांग, लालू हाइबुरु, विजय सुरेन, गुरवा, पासिंग गागराई, रामसिंह देवगम समेत कई लोग उपस्थित थे।
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