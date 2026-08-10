प्रखंड परिसर में धूमधाम से मना विश्व आदिवासी दिवस

मनोहरपुर, संवाददाता विश्व आदिवासी दिवस के मौके पर रविवार को मनोहरपुर प्रखंड कार्यालय परिसर में एक समारोह का आयोजन किया गया। इस मौके पर बीडीओ शक्ति कुंज, जिप उपाध्यक्ष रंजीत यादव, उप प्रमुख दीपक एक्का, प्रमुख गुरुवारी देवगम, मुखिया सुशीला सवैया समेत अतिथियों ने अपने - अपने संबोधनों में विश्व आदिवासी दिवस की महत्ता पर प्रकाश डालते हुए कहा कि ग्लोबल वार्मिंग और बढ़ते भौतिकवाद के दौर में अपनी संस्कृति और परंपराओं को बचाए रखना आज सबसे बड़ी चुनौती है। ऐसे समय में आदिवासी समाज की जीवनशैली पूरी दुनिया के लिए एक सीख है। प्रकृति के साथ सामंजस्य बनाकर जीना, पर्यावरण की रक्षा करना और अपनी परंपराओं को पीढ़ी-दर-पीढ़ी आगे बढ़ाना आदिवासी समाज की पहचान रही है।आदिवासी

परिधान केवल पहनावा नहीं, बल्कि उनकी संस्कृति, इतिहास और प्रकृति से गहरे जुड़ाव का प्रतीक हैं। उनकी जीवनशैली हमें यह संदेश देती है कि विकास के साथ पर्यावरण और अपनी जड़ों को बचाना भी उतना ही जरूरी है। विश्व आदिवासी दिवस पर इस समृद्ध संस्कृति और परंपरा को करीब से जानने-समझने का अवसर मिलना सौभाग्य की बात है। क्षेत्र के लोगों के प्रति आभार है कि जिन्होंने अपनी संस्कृति, परंपरा और प्रकृति से जुड़ी जीवनशैली को समझने और सीखने का अवसर दिया। यही विरासत आने वाली पीढ़ियों के लिए हमारी सबसे बड़ी धरोहर है। मौके पर 12 वीं के जिला टॉपर जया आदित्य को पुरस्कृत किया गया। साथ ही झूमर गायक रंजीत कोनगाड़ी, राजेश लागुरी, सर्वश्रेष्ठ पंचायत सदस्य अमृता बाड़ा, रोमा दुलारी व बीना डोंगो, मॉडल स्कूल के 3 बच्चे, मुंडा अखिलेंद्र नायक, प्रदीप महतो, पंचायत समिति सदस्य सुनील दास, तारा सोय, मुखिया अतेन सुरीन, सुशीला सवैया, प्रखंड प्रमुख गुरुवारी देवगम, नरेश कुम्हार, प्रखंड कंप्यूटर आनंद कुमार, रश्मि कीड़ो समेत अन्य लोगों को भी सम्मानित किया गया।