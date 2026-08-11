एसआईआर से हमें बाहर न करें, सीटों में हमारी भागीदारी बढ़ाए सरकार
बिष्टूपुर के गोपाल मैदान में विश्व आदिवासी दिवस पर आदिवासी छात्र एकता द्वारा भव्य समारोह आयोजित हुआ। समारोह में शामिल लोगों ने गीत, संगीत और नृत्य के साथ अपनी संस्कृति का प्रचार किया। आदिवासी मुद्दों पर चर्चा हुई, जिसमें जनसंख्या नियंत्रण की नीति और स्थानीय लोगों के रोजगार अधिकारों पर जोर दिया गया।
बिष्टूपुर के गोपाल मैदान में रविवार को विश्व आदिवासी दिवस पर आदिवासी छात्र एकता की ओर से आयोजित समारोह यादगार बन गया। पूरे कोल्हान से आए लोगों ने समारोह को धूमधाम से मनाया। 2007 से आयोजित हो रहे इस कार्यक्रम में गीत, संगीत और नृत्य की धूम रही। युवा काफी देर तक थिरकते रहे और अपनी संस्कृति का प्रचार-प्रसार भी करते रहे। विभिन्न वेशभूषा में पहुंचे युवाओं ने तरह-तरह के व्यंजनों का आनंद उठाया। इस दौरान आदिवासी छात्र एकता केन्द्रीय कमेटी के मुख्य संरक्षक जोसाई मार्डी ने कहा कि नगर निगम चुनाव में नियम था कि दो से ज्यादा संतान वाले चुनाव नहीं लड़ सकते हैं। यह हमारी जनसंख्या घटाने की साजिश है। हमें एसआईआर से बाहर किया जा रहा है। हम इसका विरोध करते हैं। सीट घटेगी तो अन्य लोग यहां बसेंगे और हम बेघर होंगे। अन्य लोगों का यहां अधिकार है, लेकिन हमारा विशेषाधिकार है। भौगोलिक आधार पर हमारी सीट बढ़ाई जाए। संयोजक इन्द्र हेम्ब्रम ने कहा कि आदिवासी अपनी क्षमता को पहचानें। बिना स्कूलों को तैयार किए कॉलेजों से इंटर की पढ़ाई हटाने का हम विरोध करते हैं。
स्थानीय उद्योगों में नौकरी के अवसर
वक्ताओं ने कहा कि वर्ष 1994 में संयुक्त राष्ट्रसंघ के महासभा द्वारा प्रति वर्ष 9 अगस्त को विश्व आदिवासी दिवस मनाने का फैसला लिया गया। आदिवासी बहुल देशों में 9 अगस्त को यह दिवस जोर-शोर से मनाया जाता है, जिसमें भारत भी शामिल है। कार्यक्रम में कई विषयों पर चर्चा की गई, जिसमें वक्ताओं ने कहा कि हम सरना धर्मावलम्बी हैं। इसलिए सरना कोड की मांग कर रहे हैं। वक्ताों ने मांग की कि उन राज्यों के आदिवासी क्षेत्र को अनुच्छेद 244 (1) के तहत भारतीय संविधान की पांचवीं अनुसूची में शामिल किया जाए। असम में रहने वाले संथाल, हो, मुंडा, उरांव को अनुच्छेद 342 के तहत अनुसूचित जनजातियों में सूचीबद्ध की जाए। इस दौरान आदिवासी जमीन नीति को रद्द करने की मांग की गई। निजी क्षेत्रों के कारखानों एवं उद्योगों में कुल रिक्तियों के 75 प्रतिशत पदों पर स्थानीयों का मौका देने, मुंडारी, भूमिज एवं कुडूख भाषा को संविधान की आठवीं अनुसूची में शामिल करने की मांग की गई। भूमि अधिग्रहण अधिनियम 2013 का अक्षरसः अनुपालन सुनिश्चित करने की बात उठी। अनुसूचित क्षेत्रों में भूमि अधिग्रहण के पूर्व हातु मुण्डा, मानकी, माझी बाबा द्वारा ग्रामसभा से पारित होने के बाद ही भूमि अधिग्रहण प्रक्रिया शुरू की जाए। पेसा कानून बनाए बिना नगर निगम, नगर परिषद, नगरपालिका का चुनाव पांचवीं अनुसूची क्षेत्रों में असंवैधानिक है। कार्यक्रम में हेमेन्द्र हांसदा (अध्यक्ष), सिधुराम किस्कू, नवीन मुर्मू, हरिमोहन टुडु, नन्दलाल सरदार, राज बांकिरा आदि उपस्थित थे।
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