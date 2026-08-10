कनकी में विश्व आदिवासी दिवस धूमधाम से मनाया गया
गिद्दी, निज प्रतिनिधि। कनकी के बगाही टोला में रविवार को विश्व आदिवासी दिवस धूमधाम से मनाया गया। कार्यक्रम
गिद्दी, निज प्रतिनिधि।कनकी के बगाही टोला में रविवार को विश्व आदिवासी दिवस धूमधाम से मनाया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता संथाल समाज दिशोम मांझी परगना के केंद्रीय सचिव रतिलाल मरांडी और संचालन कुलदीप कुमार ने की। इस अवसर पर रतिलाल मरांडी ने आदिवासी समाज और विश्व आदिवासी दिवस के बारे में जानकारी दिया। उन्होंने कहा आदिवासी आबादी के अधिकारों को बढ़ावा देने और उनकी सुरक्षा के लिए प्रत्येक वर्ष 9 अगस्त को विश्व के आदिवासी लोगों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। ब्रजेश मरांडी, शौनी देवी ने भी विशव आदिवासी दिवस के बारे में अपने विचार व्यक्त करते हुए इसे मनाए जाने के उदेश्य के बारे में बताया।
इस अवसर पर सपोर्ट संस्था के चुरामन महतो, नमिता देवी, रविन्द्र गंझू, दिनेश कुमार चौधरी सहित सपोर्ट स्वयं सहायता समूह के अन्य सदस्य उपस्थित थे।09फोटो गिद्दी01 कनकी में अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाए जाने के दौरान उपस्थित लोग
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