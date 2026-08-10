Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

कनकी में विश्व आदिवासी दिवस धूमधाम से मनाया गया

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, रामगढ़
Follow us on Google News
share

गिद्दी, निज प्रतिनिधि। कनकी के बगाही टोला में रविवार को विश्व आदिवासी दिवस धूमधाम से मनाया गया। कार्यक्रम

कनकी में विश्व आदिवासी दिवस धूमधाम से मनाया गया

गिद्दी, निज प्रतिनिधि।कनकी के बगाही टोला में रविवार को विश्व आदिवासी दिवस धूमधाम से मनाया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता संथाल समाज दिशोम मांझी परगना के केंद्रीय सचिव रतिलाल मरांडी और संचालन कुलदीप कुमार ने की। इस अवसर पर रतिलाल मरांडी ने आदिवासी समाज और विश्व आदिवासी दिवस के बारे में जानकारी दिया। उन्होंने कहा आदिवासी आबादी के अधिकारों को बढ़ावा देने और उनकी सुरक्षा के लिए प्रत्येक वर्ष 9 अगस्त को विश्व के आदिवासी लोगों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। ब्रजेश मरांडी, शौनी देवी ने भी विशव आदिवासी दिवस के बारे में अपने विचार व्यक्त करते हुए इसे मनाए जाने के उदेश्य के बारे में बताया।

ये भी पढ़ें:Latehar News: आदिवासी दिवस पर पौधरोपण कर पर्यावरण संरक्षण का लिया संकल्प

इस अवसर पर सपोर्ट संस्था के चुरामन महतो, नमिता देवी, रविन्द्र गंझू, दिनेश कुमार चौधरी सहित सपोर्ट स्वयं सहायता समूह के अन्य सदस्य उपस्थित थे।09फोटो गिद्दी01 कनकी में अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाए जाने के दौरान उपस्थित लोग

ये भी पढ़ें:Gridih News: ढकनीपहरी गांव में मनाया विश्व आदिवासी दिवस
ये भी पढ़ें:Pakur News: केकेएम कॉलेज में आदिवासी संस्कृति का रंग, गीत-नृत्य से गूंजा मल्टीपर्पस हॉल
Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Ramgarh News Ramgarh Latest News
Hindi News , इंडिया न्यूज़ , आज का मौसम , विधानसभा चुनाव और Sawan 2026 से जुड़ी ताज़ा खबरों व पल-पल के अपडेट के लिए लाइव हिन्दुस्तान के साथ जुड़े रहें। UP Chunav 2027 , UP Vidhan Sabha Seats और UP Vidhan Sabha Candisates से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण खबरें और जानकारी यहां पढ़ें। सभी बड़ी खबरें सबसे पहले पाने के लिए लाइव हिन्दुस्तान ऐप अभी डाउनलोड करें।