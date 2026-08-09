सिदो कान्हु उच्च विद्यालय में मनाया गया विश्व आदिवासी दिवस

दुमका, प्रतिनिधि। सिदो कान्हु उच्च विद्यालय में मनाया गया विश्व आदिवासी दिवससिदो कान्हु उच्च विद्यालय में मनाया गया विश्व आदिवासी दिवस

दुमका, प्रतिनिधि। सिदो कान्हु उच्च विद्यालय दुमका में शनिवार को विश्व आदिवासी दिवस श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाया गया। कार्यक्रम में कक्षा 11वीं एवं 12वीं के छात्र-छात्राओं ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में वार्ड संख्या 21 की वार्ड पार्षद सोनी हेंब्रम एवं दुमका सदर की पूर्व प्रमुख सुजाता देवी उपस्थित रहीं। निदेशिका सुनीता मुखर्जी एवं रूशाली मुखर्जी ने शॉल ओढ़ाकर उनका सम्मान किया। मौके पर छात्र-छात्राओं ने पारंपरिक आदिवासी नृत्य, लोकगीत एवं संगीत की मनमोहक प्रस्तुतियां दीं। मुख्य अतिथि सोनी हेंब्रम ने कहा कि आधुनिकता के कारण आदिवासी परंपराएं विलुप्त हो रही हैं। युवा पीढ़ी को अपनी भाषा, संस्कृति और विरासत को बचाने में आगे आना होगा। विद्यालय सचिव प्रदीप्त मुखर्जी ने कहा कि आदिवासी संस्कृति भारतीय विरासत का अहम हिस्सा है। प्राचार्य देवप्रिय मुखर्जी ने विद्यार्थियों से संस्कृति के साथ आधुनिक शिक्षा अपनाने का आह्वान किया। कार्यक्रम को सफल बनाने में कल्चरल क्लब की मेंटर्स श्रावणी चटर्जी, अयान बोस और छात्र कमेटी का सहयोग रहा।

कार्यक्रम की प्रमुखताएं फोटो संख्या-01-कार्यक्रम के मौके पर मौजूद मुख्य अतिथि व अन्य

फोटो संख्या-32-अतिथियों को शॉल देकर सम्मानित करती निदेशिका सुनीता मुखर्जी

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मॉडल कॉलेज दुमका में विश्व आदिवासी दिवस पर कार्यक्रम आयोजित

दुमका, प्रतिनिधि।

मॉडल कॉलेज दुमका में विश्व आदिवासी दिवस बड़े उत्साह के साथ मनाया गया। कार्यक्रम की शुरुआत शहीद सिदो-कान्हू को पुष्पांजलि देने एवं दीप प्रज्वलन से हुई। तत्पश्चात महाविद्यालय की प्राचार्या डॉ. मेरी मार्गरेट टुडू ने विश्व आदिवासी दिवस की बधाई देते हुए संयुक्त राष्ट्र संघ के इस वर्ष के विषय आदिवासी का सम्मान जीवन और कल्याण की रक्षा पर विशेष प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि आदिवासी समुदाय प्रकृति का संरक्षक है और हमें अपनी भाषा, संस्कृति और परंपराओं को बचाकर रखना होगा。

सांस्कृतिक प्रस्तुतियां इसके बाद सांस्कृतिक प्रस्तुतियों का सिलसिला शुरू हुआ। सेमेस्टर-1 के अमित हांसदा के संथाली नृत्य से कार्यक्रम का आगाज हुआ। इसके बाद सेमेस्टर-2 की नियम घोष ने पारंपरिक नृत्य, कुमार अमित ने आदिवासी दिवस पर भाषण और हेमलता ने नृत्य प्रस्तुत किया। कार्यक्रम में नीला मरांडी, सुजाता, सीमा, मिली हांसदा, अनामिका और प्रिया ने भी एकल और सामूहिक नृत्य से दर्शकों का मन मोह लिया। मौके पर भौतिकी विभाग के राजेश कुमार, अंग्रेजी विभाग के रमण मोहित मरांडी सहित अन्य शिक्षक मौजूद थे।

फोटो संख्या-33-विश्व आदिवासी दिवस में भाग लेते शिक्षक एवं छात्र-छात्राएं

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जिला सीएम स्कूल ऑफ एक्सीलेंस में कई प्रतियोगिता का हुआ आयोजन

दुमका, प्रतिनिधि।

विश्व आदिवासी दिवस के अवसर पर जिला सीएम स्कूल ऑफ एक्सीलेंस में आदिवासी संस्कृति, परंपरा और लोककला को समर्पित विशेष कार्यक्रम आयोजित किया गया। छात्र-छात्राओं ने उत्साहपूर्वक पेंटिंग, नृत्य, गायन और खेल प्रतियोगिताओं में भाग लेकर प्रतिभा का प्रदर्शन किया। पेंटिंग में विद्यार्थियों ने आदिवासी जीवनशैली, प्रकृति और पर्व-त्योहारों को दर्शाया। नृत्य और गायन प्रतियोगिता में लोकगीत व पारंपरिक नृत्यों ने माहौल को सांस्कृतिक रंग से भर दिया। खेल प्रतियोगिताओं से अनुशासन और टीम भावना का संदेश दिया गया।

प्रतियोगिता की बात मौके पर प्रभारी प्राचार्य महेंद्र राजहंस, शिक्षक निवास रजक, संजय कुमार सिन्हा एवं पूर्व प्रभारी प्राचार्य दिलीप कुमार झा सहित सभी शिक्षक उपस्थित रहे। शिक्षक निवास रजक ने कहा कि आदिवासी संस्कृति हमारी पहचान है। नई पीढ़ी को भाषा, लोककला और परंपराओं के संरक्षण में आगे आना चाहिए। प्रभारी प्राचार्य ने कहा कि ऐसे आयोजन छात्रों के सर्वांगीण विकास में सहायक हैं।

फोटो संख्या-34-विश्व आदिवासी दिवस के अवसर पर नृत्य करते छात्र