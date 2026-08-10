आदिवासी दिवस मनाने के बावजूद आदिवासियों का अनुपालिक विकास नही : देव
आदिवासी दिवस मनाने के बावजूद आदिवासियों का अनुपालिक विकास नही : देवआदिवासी दिवस मनाने के बावजूद आदिवासियों का अनुपालिक विकास नही : देवआदिवासी दिवस मना
पेटरवार, प्रतिनिधि। आदिवासी सेंगेल अभियान की ओर से पेटरवार बाजार टांड़ के बुंडू पंचायत भवन के सभागार में विश्व आदिवासी दिवस मनाया गया। अध्यक्षता विजय कुमार मार्डी ने की। संचालन सरना धर्म मांडवा प्रदेश अध्यक्ष रामकुमार मुर्मू ने किया। इस मौके पर सेंगेल कार्यकर्ताओं ने भारत के प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नाम एक छह सूत्री मांग पत्र जारी किया, जिसे प्रखंड विकास पदाधिकारी पेटरवार के मार्फत प्रधानमंत्री को भेजा जाएगा। अभियान के झारखंड प्रदेश अध्यक्ष देवनारायण मुर्मू ने कहा कि संयुक्त राष्ट्र के घोषणा अनुसार विश्व के लगभग 90 देशों में विश्व आदिवासी दिवस मनाया जा रहा है। इसका मूल उद्देश्य विश्व के आदिवासियों की भाषा, संस्कृति, धर्म, शैक्षिक, समाजिक एवं आर्थिक स्थिति का आकलन कर, संबंधित देशों को निर्देश जारी करना है।
आदिवासी सेंगेल अभियान की ओर से भारत के प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी से मांग किया कि राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त सबसे बड़ी आदिवासी भाषा संताली को आदिवासी बहुल प्रदेश झारखंड में प्रथम राजभाषा का दर्जा देकर पठन-पाठन, सरकारी कार्य, रोजगार आदि में उपयोग कर समृद्ध किया जाए। मौके पर जरीडीह प्रखंड अध्यक्ष संतोष मुर्मू, कसमार प्रखंड युवा मोर्चा अध्यक्ष रामप्रसाद सोरेन,चन्द्रो किस्कू,मंगल मुर्मू, सोनाराम मुर्मू,संजय टुडू, बिरसा मुर्मू, दशमी हांसदा,बुधन हांसदा सहित अन्य उपस्थित थे।
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