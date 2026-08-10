Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

पटमदा में प्रकृति संरक्षण के संदेश के साथ मना आदिवासी दिवस

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, जमशेदपुर
Follow us on Google News
share

पटमदा में विश्व आदिवासी दिवस पर प्रशासन और सामाजिक कार्यकर्ताओं द्वारा कार्यक्रम का आयोजन किया गया। राजकीय वृक्ष साल के पौधे लगाए गए और वीर शहीदों की प्रतिमाओं पर माल्यार्पण किया गया। आयोजकों ने जल, जंगल और जमीन के संरक्षण के साथ आदिवासी संस्कृति को बचाने का संकल्प लिया।

पटमदा में प्रकृति संरक्षण के संदेश के साथ मना आदिवासी दिवस

पटमदा, संवाददाता विश्व आदिवासी दिवस पर रविवार को पटमदा थाना परिसर में प्रशासन एवं सामाजिक कार्यकर्ताओं की ओर से कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस दौरान झारखंड के राजकीय वृक्ष साल के पौधे लगाए गए। वीर शहीद तिलका मांझी, सिदो-कान्हू और बिरसा मुंडा की प्रतिमाओं पर माल्यार्पण कर उनके संघर्ष और बलिदान को नमन किया गया। अंचल निरीक्षक अजय कुमार मुंडा ने कहा कि आदिवासी समाज की जीवनशैली श्रम, सादगी, स्वाभिमान और प्रकृति के साथ सामंजस्य पर आधारित रही है। जल, जंगल और जमीन का संरक्षण आदिवासी संस्कृति की महत्वपूर्ण पहचान है। यह आज पूरे विश्व के लिए प्रेरणादायक है। समाजसेवी विश्वनाथ महतो ने कहा कि फसलों, जंगल, नदी, पहाड़ और पृथ्वी को उनके प्राकृतिक स्वरूप में बचाए रखना ही आदिवासी जीवन-दर्शन की मूल भावना है।कार्यक्रम

ये भी पढ़ें:Latehar News: आदिवासी समाज की समृद्ध संस्कृति झारखंड की पहचान: डीसी

में उपस्थित लोगों ने जल, जंगल, जमीन और पर्यावरण संरक्षण के साथ आदिवासी संस्कृति एवं परंपराओं को बचाने का संकल्प लिया। मौके पर देश पारानिक जितु मुर्मू, एसआई गंदुर उरांव, एएसआई प्रशांत कुमार, सुखराम हेंब्रम, हर्मन लांग, विजय कुमार, सागर माण्डी, सुकदेव हेंब्रम, जितेंद्र मुर्मू, अजय मुर्मू, शंकर सोरेन व सुभाष हेंब्रम समेत अन्य लोग उपस्थित थे।

ये भी पढ़ें:Ghumla News: चैनपुर में विश्व आदिवासी दिवस पर निकली रैली, पारंपरिक नृत्य ने मोहा मन
ये भी पढ़ें:Ramgarh News: विश्व आदिवासी दिवस पर संस्कृति और विकास का संदेश, 34 गांवों के लिए ‘समर्थ’ प्रोजेक्ट लॉन्च
Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Jamshedpur News Jamshedpur Latest News
Hindi News , इंडिया न्यूज़ , आज का मौसम , विधानसभा चुनाव और Sawan 2026 से जुड़ी ताज़ा खबरों व पल-पल के अपडेट के लिए लाइव हिन्दुस्तान के साथ जुड़े रहें। UP Chunav 2027 , UP Vidhan Sabha Seats और UP Vidhan Sabha Candisates से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण खबरें और जानकारी यहां पढ़ें। सभी बड़ी खबरें सबसे पहले पाने के लिए लाइव हिन्दुस्तान ऐप अभी डाउनलोड करें।