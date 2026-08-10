पाकुड़िया झामुमो कार्यालय में मनाया गया विश्व आदिवासी दिवस
पाकुड़िया में विश्व आदिवासी दिवस पर कार्यक्रम आयोजित किया गया। झामुमो प्रखंड अध्यक्ष मोतीलाल हांसदा ने आदिवासी समाज को बधाई देते हुए एकता की आवश्यकता पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि यह दिवस आदिवासी समाज की उपलब्धियों का सम्मान करने का है। भागीदारी में कई झामुमो कार्यकर्ता उपस्थित रहे।
पाकुड़िया। झामुमो प्रखंड कार्यालय में रविवार को विश्व आदिवासी दिवस के अवसर पर कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस दौरान भगवान बिरसा मुंडा, सिद्धो-कान्हु एवं गुरुजी की तस्वीर पर माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की गई। कार्यक्रम में झामुमो प्रखंड अध्यक्ष मोतीलाल हांसदा, प्रखंड सचिव मैनुद्दीन अंसारी सहित पार्टी के कई कार्यकर्ता उपस्थित रहे। प्रखंड अध्यक्ष मोतीलाल हांसदा ने आदिवासी समाज के लोगों को विश्व आदिवासी दिवस की हार्दिक बधाई देते हुए कहा कि सभी आदिवासियों को एकजुट होकर अपनी एकता का परिचय देना होगा। उन्होंने कहा कि मूल निवासी आबादी के अधिकारों को बढ़ावा देने और उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से प्रत्येक वर्ष 09 अगस्त को विश्व आदिवासी दिवस मनाया जाता है।
वहीं मैनुद्दीन अंसारी ने कहा कि यह दिवस आदिवासी समाज की उपलब्धियों एवं योगदान को सम्मान देने का अवसर है। आदिवासी समुदाय पर्यावरण संरक्षण समेत विश्व के विभिन्न महत्वपूर्ण मुद्दों में महत्वपूर्ण योगदान देता रहा है। कार्यक्रम में महेंद्र टुडू, कालिदास टुडू, कलम मुर्मू, अजीमुद्दीन अंसारी, सिबराम सोरेन, हाकिम अंसारी, बाबूरली मरांडी, मोईन आलम, मंजूर अंसारी, मनाफ अंसारी, सिकंदर अली, शाहजहां अंसारी, शिबजतन, नरेश हांसदा सहित झामुमो के अन्य कार्यकर्ता उपस्थित थे।
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