Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

पाकुड़िया झामुमो कार्यालय में मनाया गया विश्व आदिवासी दिवस

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, पाकुड़
Follow us on Google News
share

पाकुड़िया में विश्व आदिवासी दिवस पर कार्यक्रम आयोजित किया गया। झामुमो प्रखंड अध्यक्ष मोतीलाल हांसदा ने आदिवासी समाज को बधाई देते हुए एकता की आवश्यकता पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि यह दिवस आदिवासी समाज की उपलब्धियों का सम्मान करने का है। भागीदारी में कई झामुमो कार्यकर्ता उपस्थित रहे।

पाकुड़िया झामुमो कार्यालय में मनाया गया विश्व आदिवासी दिवस

पाकुड़िया। झामुमो प्रखंड कार्यालय में रविवार को विश्व आदिवासी दिवस के अवसर पर कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस दौरान भगवान बिरसा मुंडा, सिद्धो-कान्हु एवं गुरुजी की तस्वीर पर माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की गई। कार्यक्रम में झामुमो प्रखंड अध्यक्ष मोतीलाल हांसदा, प्रखंड सचिव मैनुद्दीन अंसारी सहित पार्टी के कई कार्यकर्ता उपस्थित रहे। प्रखंड अध्यक्ष मोतीलाल हांसदा ने आदिवासी समाज के लोगों को विश्व आदिवासी दिवस की हार्दिक बधाई देते हुए कहा कि सभी आदिवासियों को एकजुट होकर अपनी एकता का परिचय देना होगा। उन्होंने कहा कि मूल निवासी आबादी के अधिकारों को बढ़ावा देने और उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से प्रत्येक वर्ष 09 अगस्त को विश्व आदिवासी दिवस मनाया जाता है।

ये भी पढ़ें:Gridih News: ढकनीपहरी गांव में मनाया विश्व आदिवासी दिवस

वहीं मैनुद्दीन अंसारी ने कहा कि यह दिवस आदिवासी समाज की उपलब्धियों एवं योगदान को सम्मान देने का अवसर है। आदिवासी समुदाय पर्यावरण संरक्षण समेत विश्व के विभिन्न महत्वपूर्ण मुद्दों में महत्वपूर्ण योगदान देता रहा है। कार्यक्रम में महेंद्र टुडू, कालिदास टुडू, कलम मुर्मू, अजीमुद्दीन अंसारी, सिबराम सोरेन, हाकिम अंसारी, बाबूरली मरांडी, मोईन आलम, मंजूर अंसारी, मनाफ अंसारी, सिकंदर अली, शाहजहां अंसारी, शिबजतन, नरेश हांसदा सहित झामुमो के अन्य कार्यकर्ता उपस्थित थे।

ये भी पढ़ें:पोड़ाहाट स्टेडियम में भव्य रूप में मनाया गया विश्व आदिवासी दिवस
ये भी पढ़ें:Munger News: विश्व आदिवासी दिवस पर गूंजा अधिकार और संस्कृति संरक्षण का संदेश
Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Hindi News , इंडिया न्यूज़ , आज का मौसम , विधानसभा चुनाव और Sawan 2026 से जुड़ी ताज़ा खबरों व पल-पल के अपडेट के लिए लाइव हिन्दुस्तान के साथ जुड़े रहें। UP Chunav 2027 , UP Vidhan Sabha Seats और UP Vidhan Sabha Candisates से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण खबरें और जानकारी यहां पढ़ें। सभी बड़ी खबरें सबसे पहले पाने के लिए लाइव हिन्दुस्तान ऐप अभी डाउनलोड करें।