विश्व आदिवासी दिवस पर वीर महानायकों का किया स्मरण

जामताड़ा में मांझी परगना सरदार महासभा और सिद्धू कान्हू मुर्मू सेवा समिति ने विश्व आदिवासी दिवस का आयोजन किया। कार्यक्रम में वीर सिद्धू कान्हू की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर आदिवासी संस्कृति को संरक्षित करने का संकल्प लिया गया। इस वर्ष 19वां आयोजन हुआ, जिसमें हजारों लोग शामिल हुए।

जामताड़ा। विश्व आदिवासी दिवस के अवसर पर मांझी परगना सरदार महासभा और सिद्धू कान्हू मुर्मू सेवा समिति की ओर से स्थानीय गांधी मैदान में जिला स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन किया गया। मांझी परगना सरदार महासभा के जिला अध्यक्ष सुनील हांसदा के नेतृत्व में कार्यक्रम में उपस्थित सभी अतिथियों ने पहले वीर सिद्धू कान्हू की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। उसके बाद दिशोम गुरु वीर शिबू सोरेन सहित अन्य महानायकों के चित्र पर पुष्प अर्पित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। सिद्धू कान्हू प्रतिमा स्थल से गांधी मैदान कार्यक्रम स्थल तक अतिथियों को आदिवासी परंपरा के अनुसार स्वागत करते हुए लाया गया। मुख्य अतिथि के रूप में एसडीओ अनंत कुमार, सीओ जामताड़ा अविश्वर मुर्मू, ईओ नगर पंचायत जामताड़ा सोमा खंडैत सहित अन्य उपस्थित थे। वही आदिवासी संस्कृति को संरक्षित व संवंर्धित करने का संकल्प लिया।

आदेश और जानकारी वही मांझी परगना सरदार महासभा के जिला अध्यक्ष सुनील हांसदा ने बताया कि संयुक्त राष्ट्र संघ में आदिवासियों के हक को लेकर पहली बार 9 अगस्त 1982 को पहली बैठक आयोजित की गई थी और 9 अगस्त 1994 को विश्व आदिवासी दिवस घोषित किया गया। उन्होंने बताया कि जामताड़ा के ऐतिहासिक गांधी मैदान में 2008 से विश्व आदिवासी दिवस मनाने का यह कार्यक्रम आरंभ हुआ। इस वर्ष हम 19वां आयोजन किए हैं जिसमें सुदूरवर्ती क्षेत्र से हजारों की संख्या में समाज के लोग उपस्थित हुए हैं। कहा कि विश्व आदिवासी दिवस पर आयोजन कार्यक्रम में सभी वर्ग के लोगों का बहुत ही सराहनीय सहयोग मिला है। उन्होंने बताया कि इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य आदिवासी संस्कृति, परंपरा को आगे बढाना, कानूनी अधिकार से लोगों को अवगत कराना, हड़िया दारु से दूर होकर शिक्षा के अलख को जगाना और आदिवासी संस्कृति को सुरक्षित रखना है।

भविष्य की योजनाएँ कहा कि आने वाले दिनों में यह गांधी मैदान आदिवासी संस्कृति से समृद्ध होकर हजारों लाखों लोगों के लिए प्रेरणा का स्रोत बनेगा। कार्यक्रम में उपस्थित हुए सभी महिला पुरुष पारंपरिक आदिवासी परिधान में सजे दिखाई दिए। विभिन्न जिलों से आए कलाकारों ने आदिवासी गीतों पर पारंपरिक समूह नृत्य प्रस्तुत किया। वही कार्यक्रम में डीसी आलोक कुमार भी पहुंचे। उन्होंने मौजूद लोगों को आदिवासी दिवस की बधाई दी। साथ हीं आदिवासी परंपरा और रिवाजों को संरक्षित रखने और विरासत को बढ़ाने के लिए प्रेरित किया। मौके पर नरेंद्र मुर्मू, वासुदेव मरांडी, कमल अुटू, आनंद मरांडी सहित अन्य उपस्थित थे।