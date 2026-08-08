सिदो कान्हू उच्च विद्यालय में मनाया गया विश्व आदिवासी दिवस
दुमका में शनिवार को सिदो कान्हु उच्च विद्यालय में विश्व आदिवासी दिवस मनाया गया। कार्यक्रम का उद्देश्य आदिवासी संस्कृति और परंपरा को याद करना था। मुख्य अतिथि सोनी हेंब्रम ने दीप जलाकर उद्घाटन किया और छात्रों ने आदिवासी गीत, नृत्य और नाटक प्रस्तुत किए। वक्ताओं ने आदिवासी वीरों के योगदान पर चर्चा की।
दुमका, प्रतिनिधि। सिदो कान्हु उच्च विद्यालय में शनिवार को विश्व आदिवासी दिवस श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाया गया। कार्यक्रम का उद्देश्य आदिवासी संस्कृति, परंपरा और शहीदों के बलिदान को याद करना था। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में वार्ड नंबर 21 की वार्ड पार्षद सोनी हेंब्रम मौजूद रहीं। उन्होंने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का उद्घाटन किया। इस अवसर पर विद्यालय के छात्र-छात्राओं ने आदिवासी गीत, नृत्य और नाटक प्रस्तुत कर सभी का मन मोह लिया। वक्ताओं ने भगवान बिरसा मुंडा, सिदो-कान्हु और अन्य आदिवासी वीर शहीदों के योगदान पर प्रकाश डाला। मुख्य अतिथि सोनी हेंब्रम ने कहा कि आदिवासी समाज प्रकृति का रक्षक है।
हमें अपनी भाषा, संस्कृति और परंपराओं को जीवित रखना होगा। उन्होंने बच्चों से पढ़ाई के साथ-साथ अपनी जड़ों से जुड़े रहने की अपील की।
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