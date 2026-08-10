एनटीपीसी मजदूर यूनियन के कार्यकर्ताओं ने मनाया विश्व आदिवासी दिवस
पतरातू, निज प्रतिनिधि। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी और एनटीपीसी मजदूर यूनियन एटक के कार्यकर्ताओं ने रविवार को पीटीपीएस में विश्व आदिवासी दिवस मनाया।
पतरातू, निज प्रतिनिधि।भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी और एनटीपीसी मजदूर यूनियन एटक के कार्यकर्ताओं ने रविवार को पीटीपीएस में विश्व आदिवासी दिवस मनाया। कार्यक्रम में सबसे पहले यूनियन के सचिव मनोज कुमार महतो ने पीटीपीएस स्थित भगवान वीर बिरसा मुंडा के कट आउट चित्र पर माल्यार्पण किया। मौके पर मनोज कुमार महतो ने कहा कि आज दुनिया भर में विश्व आदिवासी दिवस धूमधाम से मनाया जा रहा है। झारखंड अलग हुए 26 साल होने को है फिर भी झारखंड में आदिवासियों की स्थिति दयनीय बनी हुई है। झारखंड से प्रत्येक वर्ष हजारों आदिवासी पलायन करते हैं। आज जरूरत है आदिवासी समाज को जगाने की और शिक्षित करने की।
लगातार आदिवासियों का जनसंख्या घट रही है। आज हम सभी को बिरसा मुंडा के बताए रास्ते पर चलने की जरूरत है। बिरसा मुंडा के सपनों का झारखंड बनाने की जरूरत है। मौके पर मनोज कुमार महतो, मनोज पहान, नरेश बेदिया, रमेश महतो, रामेश्वर कुमार, प्रदीप सिंह, संदीप ठाकुर, सतनारायण सिंह, विकास कुमार, दीपक उरांव आदि शामिल थे।फोटो - पतरातू 06- बीर बिरसा मुंडा के कट आउट चित्र पर माल्यार्पण करते यूनियन के कार्यकर्ता।( नोट - न्यूज़ पढ़ कर भेजी गई है।)
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