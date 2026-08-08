परंपरा और जड़ों से जुड़कर छू सकते हैं आसमान: डॉ. केरकेट्टा
बिरसा कृषि विश्वविद्यालय में विश्व आदिवासी दिवस समारोह का आयोजन हुआ। मुख्य अतिथि डॉ. मेरी नीलिमा केरकेट्टा ने आदिवासी संस्कृति और परंपरा का महत्व बताया। समारोह में छात्राओं ने विभिन्न प्रतियोगिताओं में पुरस्कार जीते और सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए।
रांची, विशेष संवाददाता। बिरसा कृषि विश्वविद्यालय (बीएयू) में शनिवार को विश्व आदिवासी दिवस समारोह का आयोजन किया गया। मुख्य अतिथि जेपीएससी की पूर्व अध्यक्ष डॉ. मेरी नीलिमा केरकेट्टा ने कहा कि अपनी परंपरा, संस्कृति और जड़ों से जुड़े रहकर भी आसमान की ऊंचाइयां हासिल की जा सकती हैं। आदिवासी समाज की ताकत उसकी सामुदायिक भावना, प्रकृति से जुड़ाव और सांस्कृतिक विरासत है। वहीं, बीएयू के कुलपति डॉ. एससी दुबे ने कहा कि आदिवासी समाज द्वारा संरक्षित देशज ज्ञान, औषधीय वनस्पतियों व पारंपरिक प्रजातियों का वैज्ञानिक आधार पर प्रलेखन और संरक्षण जरूरी है। उन्होंने वैज्ञानिकों को बुजुर्डों के पारम्परिक ज्ञान को समझने का सुझाव दिया।
पुरस्कृत हुईं छात्राएं
विश्व आदिवासी दिवस के अवसर पर आयोजित प्रतियोगिताओं में सभी पुरस्कार छात्राओं ने जीते। वक्तृत्व कला प्रतियोगिता में फॉरेस्ट्री कॉलेज की शाहीन परवीन ने प्रथम, रांची एग्रीकल्चर कॉलेज की साक्षी प्रिया ने द्वितीय और जोया परवीन ने तृतीय स्थान प्राप्त किया। वहीं, आर्ट प्रतियोगिता में फॉरेस्ट्री कॉलेज की कल्याणी कुमारी प्रथम, रांची एग्रीकल्चर कॉलेज की सलोनी कुमारी कश्यप द्वितीय और फॉरेस्ट्री कॉलेज की अनामिका महतो तृतीय रहीं।
सांस्कृतिक कार्यक्रम
कार्यक्रम में छात्र-छात्राओं ने पारंपरिक वेशभूषा में मांदर और नगाड़े के साथ स्वागत गीत प्रस्तुत किया। इसके बाद हो, मुंडारी, संथाली, बिहू, छत्तीसगढ़ी, संभलपुरी, उरांव और नागपुरी समूह नृत्यों की प्रस्तुति दी गई। संचालन विवि की सांस्कृतिक समन्वयक डॉ नंदनी कुमारी ने किया। छात्र कल्याण निदेशक डॉ बीके अग्रवाल, डॉ शशि किरण तिर्की, डॉ शिवम मिश्र, सभी शिक्षक व विद्यार्थी उपस्थित थे।
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