Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

विश्व बाघ दिवस पर विचार गोष्ठी आयोजित

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बिजनौर
Follow us on Google News
share

विश्व बाघ दिवस के अवसर पर कालागढ़ वन्यजीव प्रशिक्षण केन्द्र में एक विचार-गोष्ठी आयोजित की गई। इसमें बाघ संरक्षण में स्थानीय समुदाय की भूमिका पर चर्चा की गई। उपस्थित विशेषज्ञों ने भारत में बाघों की संख्या और संरक्षण नीतियों के महत्व पर प्रकाश डाला। विद्यार्थियों को प्राकृतावास संरक्षण में सक्रिय योगदान देने के लिए प्रेरित किया गया।

विश्व बाघ दिवस पर विचार गोष्ठी आयोजित

विश्व बाघ दिवस के मौके पर बाघ संरक्षण में स्थानीय लोगों की भूमिका विषय पर विस्तृत चर्चा करके लोगों को जागरूक किया गया। बुधवार को कालागढ़ वन्यजीव प्रशिक्षण केन्द्र में विश्व बाघ दिवस के मौके पर विचार-गोष्ठी का आयोजन किया गया। गोष्ठी के दौरान उपस्थित लोगों को बाघ संरक्षण में उनकी सहभागिता और भूमिका संबंधी विस्तृत जानकारी दी गई। प्रशिक्षु वन आरक्षियों ने बाघ संरक्षण से जुड़े अपने अनुभव तथा विचार साझा किए। वक्ताओं ने कहा कि भारत में लगभग 3,682 बाघ मौजूद हैं। वर्तमान में विश्वभर के करीब 70 फीसदी बाघों की मौजूदगी भारत में हैं। इस उपलब्धि को भारत की बेहतर संरक्षण नीति तथा स्थानीय समुदायों के संयुक्त प्रयासों का परिणाम करार दिया गया।

ये भी पढ़ें:बाघ का मुखौटा लगाकर बच्चों ने दिया बाघ संरक्षण का संदेश

विद्यार्थियों से बाघों के प्राकृतावास के संरक्षण में सक्रिय भूमिका निभाने का आह्वान किया गया। गोष्ठी के बाद प्रशिक्षण केन्द्र परिसर में स्वच्छता अभियान चलाकर प्लास्टिक तथा अन्य अपशिष्ट पदार्थों का संग्रहण करके वैज्ञानिक तरीके से निस्तारण किया गया। कार्यक्रम को पार्क वार्डन बिन्दर पाल तथा रेंजर इन्दर सिंह बिष्ट सहित अन्य लोगों ने संबोधित किया। इस मौके पर इंटर कॉलेज कालागढ़ के छात्र-छात्राओं सहित कार्बेट टाइगर रिजर्व के अधिकारी तथा कर्मचारी मौजूद रहे।

ये भी पढ़ें:स्वयंसेवी संगठन ने बाघ संरक्षण का संकल्प लिया
ये भी पढ़ें:विश्व के आधे से अधिक जंगली बाघ भारत में: डॉ. सुरजीत

इस खबर पर आपकी क्या राय है?

Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Bijnor News Bijnor Latest News
Hindi News , इंडिया न्यूज़ , आज का मौसम , विधानसभा चुनाव और Sawan 2026 से जुड़ी ताज़ा खबरों व पल-पल के अपडेट के लिए लाइव हिन्दुस्तान के साथ जुड़े रहें। UP Chunav 2027 , UP Vidhan Sabha Seats और UP Vidhan Sabha Candisates से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण खबरें और जानकारी यहां पढ़ें। सभी बड़ी खबरें सबसे पहले पाने के लिए लाइव हिन्दुस्तान ऐप अभी डाउनलोड करें।