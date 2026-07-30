विश्व बाघ दिवस पर विचार गोष्ठी आयोजित
विश्व बाघ दिवस के अवसर पर कालागढ़ वन्यजीव प्रशिक्षण केन्द्र में एक विचार-गोष्ठी आयोजित की गई। इसमें बाघ संरक्षण में स्थानीय समुदाय की भूमिका पर चर्चा की गई। उपस्थित विशेषज्ञों ने भारत में बाघों की संख्या और संरक्षण नीतियों के महत्व पर प्रकाश डाला। विद्यार्थियों को प्राकृतावास संरक्षण में सक्रिय योगदान देने के लिए प्रेरित किया गया।
विश्व बाघ दिवस के मौके पर बाघ संरक्षण में स्थानीय लोगों की भूमिका विषय पर विस्तृत चर्चा करके लोगों को जागरूक किया गया। बुधवार को कालागढ़ वन्यजीव प्रशिक्षण केन्द्र में विश्व बाघ दिवस के मौके पर विचार-गोष्ठी का आयोजन किया गया। गोष्ठी के दौरान उपस्थित लोगों को बाघ संरक्षण में उनकी सहभागिता और भूमिका संबंधी विस्तृत जानकारी दी गई। प्रशिक्षु वन आरक्षियों ने बाघ संरक्षण से जुड़े अपने अनुभव तथा विचार साझा किए। वक्ताओं ने कहा कि भारत में लगभग 3,682 बाघ मौजूद हैं। वर्तमान में विश्वभर के करीब 70 फीसदी बाघों की मौजूदगी भारत में हैं। इस उपलब्धि को भारत की बेहतर संरक्षण नीति तथा स्थानीय समुदायों के संयुक्त प्रयासों का परिणाम करार दिया गया।
विद्यार्थियों से बाघों के प्राकृतावास के संरक्षण में सक्रिय भूमिका निभाने का आह्वान किया गया। गोष्ठी के बाद प्रशिक्षण केन्द्र परिसर में स्वच्छता अभियान चलाकर प्लास्टिक तथा अन्य अपशिष्ट पदार्थों का संग्रहण करके वैज्ञानिक तरीके से निस्तारण किया गया। कार्यक्रम को पार्क वार्डन बिन्दर पाल तथा रेंजर इन्दर सिंह बिष्ट सहित अन्य लोगों ने संबोधित किया। इस मौके पर इंटर कॉलेज कालागढ़ के छात्र-छात्राओं सहित कार्बेट टाइगर रिजर्व के अधिकारी तथा कर्मचारी मौजूद रहे।
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