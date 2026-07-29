बाघ का मुखौटा लगाकर बच्चों ने दिया बाघ संरक्षण का संदेश
झींझक, कानपुर देहात में विद्यालय में बाघ संरक्षण के महत्व पर चर्चा की गई। प्रधानाचार्य ने बताया कि 1972 में रॉयल बंगाल टाइगर को राष्ट्रीय पशु घोषित किया गया था। 29 जुलाई को विश्व बाघ दिवस मनाना शुरू हुआ, जिसका उद्देश्य बाघों के संरक्षण और उनके प्राकृतिक आवास की रक्षा करना है।
झींझक, कानपुर देहात। रॉयल बंगाल टाइगर को 18 नवंबर 1972 मे भारत का राष्ट्रीय पशु घोषित किया गया था। इससे पहले शेर भारत का राष्ट्रीय पशु हुआ करता था। दुनिया के लगभग 75 प्रतिशत जंगली बाघ भारत में पाए जाते हैं। 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर प्रारम्भ हुआ। उक्त जानकारी सरस्वती शारदा विद्या मंदिर झींझक की प्रधानाचार्य अर्चना ने बच्चों को सम्बोधित करते हुए बतायी। विद्यालय में बाघ का मुखौटा पहने बच्चों ने सभी को आश्चर्य चकित किया। विद्यालय के शिवकांत त्रिपाठी ने बताया कि वर्ष 2010 में रूस के सेंट पीटर्सबर्ग टाइगर समिट से हर साल 29 जुलाई को विश्व बाघ दिवस मनाना प्रारम्भ हुआ।
जब पूरी दुनिया में बाघों की संख्या तेजी से घट रही थी। इसको देखते हुए दुनिया के 13 देश आगे आये। प्रधानाचार्य की माता सत्यवती ने कहाकि बाघों के संरक्षण, प्राकृतिक आवास, जैव विविधता और उन पारिस्थितिकी तंत्रों की रक्षा के महत्व को समझाना होगा। अवैध शिकार, वनों के क्षरण और मानव-वन्यजीव के बीच संघर्ष को रोकना ही इस दिवस का उद्देश्य है। इस अवसर पर सुयश श्रीवास्तव, रोली देवी, रोली बाथम, संजय कुमार, आस्था, प्रतिमा शुक्ला, अर्चना मिश्रा, प्रकाश शील, राजीव श्रीवास्तव शिक्षक आदि मौजूद रहे।
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