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सुपौल : विश्व बाघ दिवस पर बच्चों ने जाना बाघ संरक्षण का महत्व, दिखाई प्रतिभा

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, सुपौल
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विश्व बाघ दिवस के अवसर पर वीरपुर वन प्रक्षेत्र में पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग द्वारा जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। वन क्षेत्र पदाधिकारी ने बाघों के संरक्षण और वन्यजीवों की सुरक्षा के महत्व पर छात्रों को जानकारी दी। कार्यक्रम में प्रतियोगिताएँ आयोजित की गईं और पौधारोपण भी किया गया।

सुपौल : विश्व बाघ दिवस पर बच्चों ने जाना बाघ संरक्षण का महत्व, दिखाई प्रतिभा

वीरपुर एक संवाददाता। विश्व बाघ दिवस के अवसर पर बुधवार को पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, सुपौल के तत्वावधान में वीरपुर वन प्रक्षेत्र कार्यालय द्वारा निजी स्कूल में जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम वन प्रमंडल पदाधिकारी आतिश कुमार के निर्देश पर संपन्न हुआ। कार्यक्रम में वन क्षेत्र पदाधिकारी अजय ठाकुर ने छात्र-छात्राओं को बाघों के संरक्षण, पर्यावरण संतुलन में उनकी भूमिका तथा वन्यजीवों की सुरक्षा के महत्व की जानकारी दी। इस दौरान चित्रकला, क्विज एवं भाषण प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में विद्यार्थियों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। सभी प्रतियोगिताओं में प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले छात्र-छात्राओं को पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया।

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इसके बाद विद्यालय परिसर में पौधारोपण किया गया तथा विद्यार्थियों ने प्रभात फेरी निकालकर बाघ संरक्षण एवं पर्यावरण बचाने का संदेश दिया। कार्यक्रम में बसंतपुर के वनपाल रवि रंजन सहित वीरपुर वन क्षेत्र के सभी वनकर्मी एवं एंबिशन एकेडमिक पॉइंट के निदेशक जीवन कुमार की सक्रिय सहभागिता रही। सभी के सहयोग से कार्यक्रम सफलतापूर्वक संपन्न हुआ।

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