आज लिए जाएंगे साक्षात्कार

फर्रुखाबाद में विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना के तहत बढ़ई, नाई, लोहार के लिए 3 अगस्त को साक्षात्कार होंगे। आईटीआई में सत्र 2026 के लिए आनलाइन आवेदन 4 अगस्त तक चलेंगे। कैश अनुदान योजना में 21 से 40 वर्ष के युवा लाभार्थियों को ऋण उपलब्ध होगा। मत्स्य विभाग की योजनाओं के लिए भी आवेदन शुरू हो गए हैं।

फर्रुखाबाद।उपायुक्त उद्योग सोनाली जिंदल ने बताया कि विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना के तहत बढ़ई, नाई, लोहार के लिए साक्षात्कार 3 अगस्त को पूर्वान्ह 11:30 बजे उद्यमिता विकास केंद्र में होंगे। उन्होंने बताया कि दस दिवसीय प्रशिक्षण प्रदान किए जाने को पोर्टल पर प्राप्त आवेदनों के आधार पर साक्षात्कार नियत किया गया है। आनलाइन पोर्टल पर अपलोड किए गए सभी प्रपत्र के साथ अभ्यर्थी साक्षात्कार को पहुंचे। आईटीआई में प्रवेश को दो दिन शेष

राजकीय और निजी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान राजकीय और निजी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में सत्र 2026 में प्रवेश लेने को आनलाइन आवेदन किए जा सकते हैं। आनलाइन आवेदन 4 अगस्त तक चलेंगे। सामान्य ओबीसी के लिए शुल्क 300, एससीएसटी के लिए 150 और महिलाओं के लिए 100 रुपये रखा गया है।

पांच लाख तक की परियोजनाओं पर अनुदान मुख्यमंत्री युवा उद्यमी अभियान में उद्योग और सेवा क्षेत्र में अधिकतम पांच लाख रुपये तक की परियोजनाओं के ऋण पर अनुदान निर्धारित है। पांच लाख से अधिक दस लाख तक परियोजना लागत वाली इकाइयों में ऋण वित्त की व्यवस्था लाभार्थी को स्वयं के श्रोतों से करनी होगी। आवेदक की आयु 21 वर्ष से 40 वर्ष होनी चाहिए। शैक्षिक योग्यता कक्षा 8 उत्तीर्ण हो। इसके लिए आनलाइन आवेदन किए जा सकते हैं।

मत्स्य विभाग की संचालित योजनाएं मत्स्य विभाग की संचालित योजनाओं में आनलाइन आवेदन प्रक्रिया शुरू हो गयी है। सहायक निदेशक मत्स्य ने बताया कि निषादराज बोट सब्सिडी योजना में आवेदन मांगे गये हैं। आवेदन 5 अगस्त तक किए जाएंगे। मत्स्य पालक विभागीय पोर्टल पर आनलाइन आवेदन कर मत्स्य विभाग की अन्य योजनाओं का लाभ प्राप्त करें।

बाढ़ संबंधी शिकायत बाढ़ को देखते हुये कंट्रोल रूम स्थापित किया गया है। कंट्रोल रूम का लैंडलाइन दूरभाष नंबर 05692235077 और सीयूजी 9454416457 है। इस पर बाढ़ संबंधी शिकायत की जा सकती है। प्राप्त होने वाली शिकायतो के निस्तारण के लिए यहां कार्मिकों को भी तैनात किया गया है।

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