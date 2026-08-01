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अररिया: विश्व स्कार्फ दिवस पर स्काउट-गाइड्स ने दिलाया सेवा और राष्ट्र निर्माण का संकल्प

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, भागलपुर
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बिहार राज्य भारत स्काउट एवं गाइड के तत्वावधान में फारबिसगंज में विश्व स्कार्फ दिवस का आयोजन किया गया। स्काउट्स और गाइड्स ने स्कार्फ पहनकर एकता और सेवा का संदेश दिया। संयुक्त राज्य सचिव बैजनाथ प्रसाद ने बताया कि यह दिन 1 अगस्त को लॉर्ड बैडेन-पॉवेल के पहले स्काउट शिविर की स्मृति में मनाया जाता है।

अररिया: विश्व स्कार्फ दिवस पर स्काउट-गाइड्स ने दिलाया सेवा और राष्ट्र निर्माण का संकल्प

फारबिसगंज से अमरेन्द्र कुमार की रिपोर्ट बिहार राज्य भारत स्काउट एवं गाइड के तत्वावधान में शनिवार को फारबिसगंज एवं अररिया अनुमंडल के विभिन्न विद्यालयों में विश्व स्कार्फ दिवस उत्साह और उल्लास के साथ मनाया गया। इस दौरान स्काउट्स एवं गाइड्स ने स्कार्फ धारण कर एकता, सेवा, अनुशासन और राष्ट्र निर्माण का संदेश दिया। इस मौके पर संयुक्त राज्य सचिव, बिहार एवं जिला संगठन आयुक्त, अररिया बैजनाथ प्रसाद ने बताया कि विश्व स्कार्फ दिवस प्रत्येक वर्ष 1 अगस्त को लॉर्ड बैडेन-पॉवेल द्वारा वर्ष 1907 में ब्राउनसी द्वीप पर आयोजित प्रथम प्रायोगिक स्काउट शिविर की स्मृति में मनाया जाता है। यह शिविर विश्व स्काउट आंदोलन की शुरुआत का प्रतीक माना जाता है।

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उन्होंने बताया कि वर्ष 2026 के विश्व स्काउट स्कार्फ दिवस की थीम 'एक स्कार्फ, एक वचन, एक आंदोलन' है। यह दिवस दुनिया भर के स्काउट्स और गाइड्स को एकता, सेवा और अपने वचनों के प्रति समर्पित रहने का संदेश देता है। स्काउट स्कार्फ केवल एक पहचान नहीं, बल्कि सेवा, अनुशासन, भाईचारे और जिम्मेदारी का प्रतीक है। स्काउटिंग का मुख्य उद्देश्य चरित्र निर्माण, नेतृत्व क्षमता का विकास, नागरिकता प्रशिक्षण तथा शारीरिक एवं मानसिक विकास करना है। इस अवसर पर स्काउट मास्टर शाहिद आलम एवं मो. सब्दूल ने स्थानीय प्लस-टू ली अकादमी खेल मैदान में कार्यक्रम का संचालन किया। वहीं रवि कुमार एवं मिथिलेश कुमार ने मध्य विद्यालय, जोगबनी, अंश कुमार ने उच्च विद्यालय, सिमराहा, रमजानी ने उच्च विद्यालय एवं बालिका उच्च विद्यालय, कलियागंज तथा मो. शाहिद आलम ने आदर्श मध्य विद्यालय ककुरवा, आदर्श मध्य विद्यालय अररिया बाजार एवं राजकीय कन्या मध्य विद्यालय, घोड़ा स्टैंड, अररिया में कार्यक्रम आयोजित कराया।कार्यक्रम में संबंधित विद्यालयों के प्रधानाध्यापक, शिक्षक-शिक्षिकाएं, स्काउट्स एवं गाइड्स की सक्रिय भागीदारी रही। कार्यक्रम को सफल बनाने में आदित्य कुमार, अजय कुमार, प्रेम कुमार, अमर, अमित, ज्योति कुमारी, साक्षी कुमारी, माही, राधा, विशाखा, रिया कुमारी एवं अंजली कुमारी का सराहनीय योगदान रहा।

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