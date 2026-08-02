समारोह पूर्वक मनाया गया विश्व स्कार्फ दिवस
भारत स्काउट और गाइड, बस्ती ने विश्व स्कार्फ दिवस मनाया। जिला सचिव डॉ. कुलदीप सिंह ने कहा कि स्कार्फ एकता और सेवा का प्रतीक है। टीम ने स्कार्फ भेंटकर आगामी प्रधानाचार्य कार्यशाला पर चर्चा की। जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी अनूप तिवारी को भी स्कार्फ भेंट किया गया।
बस्ती। भारत स्काउट और गाइड उत्तर प्रदेश जिला संस्था जनपद बस्ती ने स्काउट गाइड विश्व स्कार्फ दिवस समारोहपूर्वक मनाया। जिला सचिव डॉ. कुलदीप सिंह ने कहा कि स्कार्फ एकता, मित्रता, सेवा, समर्पण का प्रतीक है। टीम ने जिला विद्यालय निरीक्षक/जिला मुख्यायुक्त भारत स्काउट गाइड बस्ती को स्कार्फ भेंट कर आगामी प्रधानाचार्य कार्यशाला के सम्बंध में चर्चा की। साथ ही जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी/जिला उपाध्यक्ष भारत स्काउट गाइड बस्ती अनूप कुमार तिवारी को भी स्कार्फ भेंट किया।
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