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डायरिया से डरने नहीं बल्कि सतर्क रहने की जरूरत : सीएमओ

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, गोंडा
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गोण्डा में विश्व ओआरएस दिवस पर जागरूकता गोष्ठी का आयोजन किया गया। सीएमओ डॉ. संत लाल पटेल ने कहा कि डायरिया से डरने की जरूरत नहीं है, बल्कि सतर्क रहना आवश्यक है। उन्होंने बताया कि 0-5 साल के बच्चों की मौत को रोकने के लिए ओआरएस और जिंक का सही उपयोग महत्वपूर्ण है।

डायरिया से डरने नहीं बल्कि सतर्क रहने की जरूरत : सीएमओ

गोण्डा, संवाददाता। विश्व ओआरएस (ओरल रिहाड्रेशन साल्यूशन) दिवस पर बुधवार को सीएमओ कार्यालय सभागार में जागरूकता गोष्ठी आयोजित की गयी। डायरिया से डर नहीं कार्यक्रम के तहत आयोजित गोष्ठी की अध्यक्षता सीएमओ डॉ. संत लाल पटेल ने किया। कहा कि डायरिया से डरने नहीं बल्कि सतर्क रहने की जरूरत है, क्योंकि इसका उपचार पूरी तरह संभव है। बच्चे को दिन में दो-तीन बार पतली दस्त हो तो ओआरएस का घोल और जिंक जरूर दें, क्योंकि यही इसका सही उपचार है। सीएमओ ने कहा कि डायरिया से डर नहीं कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य शून्य से पांच साल तक के बच्चों की डायरिया के कारण होने वाली मृत्यु दर को शून्य करना और दस्त प्रबंधन को बढ़ावा देना है।

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इसके लिए समुदाय में डायरिया के प्रति जनजागरूकता को बढ़ावा देना अति आवश्यक है। अपर मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ सीके वर्मा ने ओआरएस का घोल तैयार करने की सही विधि के बारे में बताया। गोष्ठी में पीएसआई इंडिया के पंकज पाठक ने स्टॉप डायरिया कैंपेन के दौरान जिले में आयोजित की जा रहीं गतिविधियों, जैसे- प्रचार वाहनों का संचालन, स्कूलों में आयोजित की जा रहीं गतिविधियों के बारे में जानकारी दी। बताया कि नगर पालिका द्वारा संचालित कूड़ा कलेक्शन गाड़ियों के माध्यम से भी डायरिया से संबंधित जागरूकता संदेशों का प्रसारण कर कैंपेन में सहयोग किया जा रहा है। इस दौरान आईसीडीएस, नगर पालिका और माध्यमिक शिक्षा विभाग के साथ ही जिला कार्यक्रम प्रबन्धक (डीपीएम) अमरनाथ, डीसीपीएम डॉ. आरपी सिंह, पीएसआई इंडिया से अवध कुमार आदि उपस्थित रहे।

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