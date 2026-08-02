विश्व अंगदान दिवस पर सीवान में दधिची देहदान समिति, सीवान ब्लड डोनर क्लब और रोटरी क्लब द्वारा निःशुल्क स्वास्थ्य जांच शिविर और ब्लाइंड वॉक का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का उद्देश्य अंगदान और नेत्रदान के प्रति जागरूकता बढ़ाना था। वक्ताओं ने कहा कि अंगदान मानवता की सबसे बड़ी सेवा है और लोगों को इसके लिए प्रेरित किया।

विश्व अंगदान दिवस पर सीवान में ब्लाइंड वॉक, अंगदान-नेत्रदान का लिया संकल्प

नीरज पाठक, सीवान। विश्व अंगदान दिवस के अवसर पर शहर में मानवता, सेवा और जन-जागरूकता का प्रेरणादायक संदेश देखने को मिला। दधिची देहदान समिति, सीवान इकाई, सीवान ब्लड डोनर क्लब एवं रोटरी क्लब ऑफ सीवान संकल्प के संयुक्त तत्वावधान में गांधी मैदान में निःशुल्क स्वास्थ्य जांच शिविर तथा ब्लाइंड वॉक का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का उद्देश्य लोगों को अंगदान एवं नेत्रदान के प्रति जागरूक करना तथा समाज में इस पुनीत कार्य के प्रति सकारात्मक सोच विकसित करना था।

कार्यक्रम की शुरुआत कार्यक्रम की शुरुआत निःशुल्क स्वास्थ्य जांच शिविर से हुई, जिसमें सैकड़ों लोगों के ब्लड प्रेशर एवं शुगर की जांच की गई। चिकित्सकों एवं स्वयंसेवकों ने उपस्थित लोगों को स्वस्थ जीवनशैली अपनाने के साथ नियमित स्वास्थ्य जांच कराने की भी सलाह दी। इसके बाद आयोजित ब्लाइंड वॉक कार्यक्रम लोगों के आकर्षण का केंद्र बना। प्रतिभागियों ने अपनी आंखों पर काली पट्टी बांधकर गांधी मैदान से जेपी चौक तक पैदल मार्च किया। इस प्रतीकात्मक यात्रा का उद्देश्य लोगों को यह अनुभव कराना था कि दृष्टिबाधित व्यक्तियों को रोजमर्रा के जीवन में किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है।

नैतिक संदेश आयोजकों ने कहा कि मृत्यु के बाद नेत्रदान कर कोई भी व्यक्ति दो लोगों के जीवन में रोशनी ला सकता है। इसलिए अधिक से अधिक लोगों को नेत्रदान का संकल्प लेना चाहिए। इस अवसर पर वक्ताओं ने कहा कि अंगदान मानवता की सबसे बड़ी सेवा है। किसी व्यक्ति के निधन के बाद उसके अंग कई जरूरतमंद मरीजों को नया जीवन दे सकते हैं। उन्होंने कहा कि समाज में अंगदान को लेकर फैली भ्रांतियों को दूर करने और लोगों को इसके प्रति जागरूक करने की आवश्यकता है। यदि प्रत्येक नागरिक इस दिशा में सकारात्मक पहल करे तो हजारों मरीजों को समय पर जीवनदान मिल सकता है।

समापन संदेश कार्यक्रम में मौजूद लोगों से अपील की गई कि वे जीते-जी नियमित रक्तदान करें तथा मृत्यु के बाद अपने अंग एवं नेत्र दान करने का संकल्प लें। वक्ताओं ने कहा कि रक्तदान से किसी की जान बचाई जा सकती है, जबकि अंगदान और नेत्रदान से कई परिवारों की खुशियां लौटाई जा सकती हैं। "जीते जी रक्तदान, मृत्यु के बाद अंगदान का संदेश पूरे आयोजन के दौरान गूंजता रहा। इस अवसर पर विभिन्न सामाजिक संस्थाओं, स्वयंसेवकों एवं नागरिकों की उत्साहपूर्ण भागीदारी रही। दधिची देहदान समिति, सिवान ब्लड डोनर क्लब, रोटरी क्लब ऑफ सिवान संकल्प, सिवान पिंकाथॉन, इनर व्हील क्लब, डेनियल क्लब सहित अन्य सहयोगी संस्थाओं के प्रतिनिधियों ने आयोजन को सफल बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अंत में सभी प्रतिभागियों ने अंगदान एवं नेत्रदान के प्रति समाज को जागरूक करने का संकल्प लिया और कहा कि मानव सेवा से बढ़कर कोई धर्म नहीं है。