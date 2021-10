देश दुनिया में सबसे शक्तिशाली है जापान-सिंगापुर का पासपोर्ट, पाकिस्तान सबसे नीचे, देखें भारत की ग्लोबल रैंकिंग Published By: Shankar Pandit Thu, 07 Oct 2021 08:05 AM हिन्दुस्तान ब्यूरो,नई दिल्ली

1 / 2 सांकेतिक फोटो 2 / 2 Japan Singapore have most powerful passports