सदर अस्पताल: मरीजों की होगी स्क्रीनिंग व काउंसलिंग
उमाशंकर सीतामढ़ी। विश्व लंग्स कैंसर दिवस के अवसर पर सदर अस्पताल सीतामढ़ी ने फेफड़ों के कैंसर के प्रति जागरूकता बढ़ाने और समय रहते बीमारी की पहचान सुनिश्चित करने के लिए विशेष पहल शुरू की है। कैंसर विभाग के चिकित्सकों ने इसके पीछे के कारणों पर प्रकाश डाला।
उमाशंकर सीतामढ़ी। विश्व लंग्स कैंसर दिवस के अवसर पर सदर अस्पताल सीतामढ़ी ने फेफड़ों के कैंसर के प्रति जागरूकता बढ़ाने और समय रहते बीमारी की पहचान सुनिश्चित करने के लिए विशेष पहल शुरू की है। अस्पताल के कैंसर विभाग ने निर्णय लिया है कि ओपीडी में आने वाले सभी मरीजों की काउंसलिंग और स्क्रीनिंग की जाएगी, ताकि लंग कैंसर के जोखिम कारकों की पहचान कर लोगों को समय पर जागरूक किया जा सके।
कैंसर के मामलों में वृद्धि
कैंसर विभाग के चिकित्सक डॉ. दीपक और डॉ. ज़ाकिया ने बताया कि हाल के वर्षों में लंग कैंसर के मामलों में लगातार वृद्धि देखी जा रही है। इसके पीछे वायु प्रदूषण और धूम्रपान सबसे बड़े कारण हैं। उन्होंने कहा कि प्रदूषण कम करने के लिए लोगों को निजी वाहनों की अपेक्षा सार्वजनिक परिवहन का अधिक उपयोग करना चाहिए। साथ ही युवाओं में बढ़ रही धूम्रपान की प्रवृत्ति पर रोक लगाने और उन्हें इसके गंभीर दुष्परिणामों से अवगत कराने की आवश्यकता है।
जागरूकता कार्यक्रम
जिला संचारी रोग प्रभारी डॉ. ज़ेड जावेद ने बताया कि विश्व लंग कैंसर दिवस पर जन-जागरूकता कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। उन्होंने कहा कि टीबी से पीड़ित मरीजों में लंग कैंसर का खतरा अपेक्षाकृत अधिक रहता है। ऐसे में केंद्र और राज्य सरकार द्वारा संचालित टीबी मुक्त भारत अभियान भी फेफड़ों की गंभीर बीमारियों की रोकथाम में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है।
तंबाकू उत्पादों पर रोक
इधर, कॉलेज रोड के व्यवसायी राजेश कुमार ने सार्वजनिक स्थानों पर तंबाकू उत्पादों की बिक्री पर सख्ती से रोक लगाने की मांग की है।
उनका कहना है कि युवाओं को तंबाकू और धूम्रपान की लत से बचाने के लिए प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग को कठोर कदम उठाने चाहिए।
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