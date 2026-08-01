Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

तंबाकू फेफड़ों के कैंसर का सबसे बड़ा कारण

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, मुजफ्फरपुर
Follow us on Google News
share

मुजफ्फरपुर में एलएनटी कॉलेज द्वारा विश्व फेफड़ा कैंसर दिवस पर जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। प्राचार्य डॉ. ममता रानी ने तंबाकू के दुष्प्रभावों को बताते हुए कहा कि यह रोग रोका जा सकता है। डॉ. निशांत कुमार ने तंबाकू को फेफड़ों के कैंसर का मुख्य कारण बताया। इस मौके पर पोस्टर प्रतियोगिता भी हुई।

तंबाकू फेफड़ों के कैंसर का सबसे बड़ा कारण

मुजफ्फरपुर, प्रमुख संवाददाता। एलएनटी कॉलेज में विश्व फेफड़ा कैंसर दिवस के अवसर पर शनिवार को जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। प्राचार्य डॉ. ममता रानी ने कहा कि स्वस्थ समाज के निर्माण के लिए युवाओं में तंबाकू एवं नशे के दुष्प्रभावों के प्रति जागरूकता अत्यंत आवश्यक है। उन्होंने कहा कि फेफड़ों का कैंसर एक गंभीर, लेकिन काफी हद तक रोका जा सकने वाला रोग है। यदि लोग तंबाकू के सेवन से दूर रहें, संतुलित जीवनशैली अपनाएं तथा समय-समय पर स्वास्थ्य जांच कराएं, तो इस बीमारी के जोखिम को काफी कम किया जा सकता है।मुख्य वक्ता एच.बी.सी.एम.बी.आर.सी. के सहायक प्राध्यापक डॉ. निशांत कुमार ने कहा कि तंबाकू फेफड़ों के कैंसर का सबसे बड़ा और रोका जा सकने वाला कारण है।

बीड़ी, सिगरेट एवं हुक्का के सेवन से फेफड़ों की कोशिकाएं क्षतिग्रस्त होती हैं, जिससे कैंसर का खतरा कई गुना बढ़ जाता है। विभागाध्यक्ष डॉ. विपिन कुमार ने बताया कि धूम्रपान के अलावा वायु प्रदूषण, पैसिव स्मोकिंग, एस्बेस्टस तथा अन्य हानिकारक रसायनों के संपर्क में आने से भी फेफड़ों के कैंसर का खतरा बढ़ जाता है। कार्यक्रम के दौरान पोस्टर प्रतियोगिता हुई, जिसमें सेमेस्टर-5 की छात्रा जस्मीन परवीन को ‘बेस्ट पोस्टर अवार्ड’ से सम्मानित किया गया।

इस खबर पर आपकी क्या राय है?

Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Muzaffarpur Latest News Tobacco Muzaffarpur News
Hindi News , इंडिया न्यूज़ , आज का मौसम , विधानसभा चुनाव और Sawan 2026 से जुड़ी ताज़ा खबरों व पल-पल के अपडेट के लिए लाइव हिन्दुस्तान के साथ जुड़े रहें। UP Chunav 2027 , UP Vidhan Sabha Seats और UP Vidhan Sabha Candisates से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण खबरें और जानकारी यहां पढ़ें। सभी बड़ी खबरें सबसे पहले पाने के लिए लाइव हिन्दुस्तान ऐप अभी डाउनलोड करें।