विश्व आदिवासी दिवस पर होगा रोड शो और जनसभा
विश्व आदिवासी दिवस पर होगा रोड शो और जनसभा विश्व आदिवासी दिवस पर होगा रोड शो और जनसभा विश्व आदिवासी दिवस पर होगा रोड शो और जनसभा विश्व आदिवासी दिवस प
म्योरपुर, हिन्दुस्तान संवाद। आदिवासी सेवा ट्रस्ट म्योरपुर के तत्वावधान में म्योरपुर के बभनडीहा गांव में नौ अगस्त को विश्व आदिवासी दिवस मनाया जाएगा। इस दौरान आदिवासी जनसभा, रोड शो एवं सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा।आयोजन समिति के जय मंगल गोंड के अनुसार कार्यक्रम में जनपद सोनभद्र सहित आसपास के क्षेत्रों से हजारों की संख्या में आदिवासी समाज के लोग, सामाजिक कार्यकर्ता, बुद्धिजीवी, युवा एवं महिलाएं शामिल होंगी। आयोजन का उद्देश्य आदिवासी समाज की संस्कृति, परंपरा, इतिहास एवं संवैधानिक अधिकारों को सशक्त स्वर देना तथा समाज के समग्र विकास के लिए जनजागरण करना है। कार्यक्रम के दौरान आदिवासी समाज की एकता, सम्मान और अधिकारों से जुड़े विभिन्न विषयों पर विचार-विमर्श किया जाएगा।
आयोजन समिति ने बताया कि इस दौरान सरकार के समक्ष कई प्रमुख मांगें भी रखी जाएंगी। इनमें जल, जंगल और जमीन पर आदिवासी समुदाय के पारंपरिक एवं संवैधानिक अधिकारों की सुरक्षा, वनाधिकार कानून-2006 का प्रभावी एवं पारदर्शी क्रियान्वयन, ग्राम सभाओं के अधिकारों को मजबूत करना तथा अनुसूचित क्षेत्रों में पेसा कानून की भावना के अनुरूप व्यवस्था लागू करना प्रमुख हैं। इसके अलावा आदिवासी युवाओं के लिए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, रोजगार एवं कौशल विकास के अवसर बढ़ाने, आदिवासी क्षेत्रों में स्वास्थ्य, सड़क, पेयजल सहित बुनियादी सुविधाओं का विस्तार करने तथा आदिवासी संस्कृति, भाषा और विरासत के संरक्षण के लिए विशेष योजनाएं लागू करने की मांग भी उठाई जाएगी।
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