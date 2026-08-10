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धूमधाम से मनाया गया विश्व आदिवासी दिवस

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, भागलपुर
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पीरपैंती के रूपचक गांव में विश्व आदिवासी दिवस धूमधाम से मनाया गया। भाजपा महिला मोर्चा की अध्यक्ष महारानी एवं जयचंद तिग्गा के नेतृत्व में आदिवासी पुरुष और महिलाएं पारंपरिक वेशभूषा में सजे-सजाए होकर नाचते और गाते हुए मुख्य चौक पहुंचे। उन्होंने सिद्धों-कान्हो की मूर्ति को नमन किया और कार्यक्रम में जनप्रतिनिधियों ने विश्व आदिवासी दिवस के महत्व पर प्रकाश डाला।

धूमधाम से मनाया गया विश्व आदिवासी दिवस

पीरपैंती, निज प्रतिनिधि। प्रखंड की प्यालापुर पंचायत के आदिवासी संथाल बहुल रूपचक गांव में विश्व आदिवासी दिवस धूमधाम और हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। इसका नेतृत्व भाजपा महिला मोर्चा की अध्यक्ष महारानी एवं उनके पति जयचंद तिग्गा ने किया। इस अवसर पर पारंपरिक वेशभूषा में सजधज कर आदिवासी पुरुष और महिलाएं बड़ी संख्या में पैदल तथा विभिन्न वाहनों से रूपचक से निकले। वे गोराडीह, कोशी टोला, इंग्लिश, प्यालापुर होते हुए मुख्य चौक पहुंचे। लगभग 25 किलोमीटर दूर झूमते, नाचते और गाते हुए समीपवर्ती झारखंड के पिरोजपुर चौक पहुंचे। वहां स्थापित सिद्धों-कान्हो की मूर्ति को नमन किया और पुष्पांजलि अर्पित की। महिलाओं और नवयुवतियों ने बेहतरीन आदिवासी नृत्य प्रस्तुत कर सबको मंत्रमुग्ध कर दिया।

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महारानी, जयचंद के साथ मंडल भाजपा अध्यक्ष महेंद्र पोद्दार, प्रदीप सिंह, कृष्णा पन्ना, उर्मिला टुडू, बंटी तिग्गा, सिकंदर तिग्गा, शशि उरांव, चुन्नू उरांव, रवींद्र पोद्दार, मनोज साह आदि ने विश्व आदिवासी दिवस के महत्व पर विस्तृत प्रकाश डाला। कार्यक्रम में विधायक प्रतिनिधि के रूप में रणजीत पासवान, नगीना पासवान, विपिन साह, सूरज बरनवाल आदि भी शामिल हुए।

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