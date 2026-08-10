संस्कृति की रक्षा के लिए जल, जंगल व जमीन बचाने का लिया संकल्प

घाटशिला अनुमंडल में विश्व आदिवासी दिवस विभिन्न कार्यक्रमों के बीच मनाया गया। इस अवसर पर शहीदों की प्रतिमा पर श्रद्धांजलि अर्पित की गई। युवाओं ने जल, जंगल, जमीन की रक्षा का संकल्प लिया और मोटरसाइकिल रैली निकाली। विधायक समीर महंती ने आदिवासी समाज की संस्कृति के संरक्षण का महत्व बताया।

घाटशिला, हिटी। घाटशिला अनुमंडल में विश्व आदिवासी दिवस रविवार को विभिन्न कार्यक्रमों के बीच मनाया गया। इस मौके पर कहीं सांस्कृतिक कार्यक्रम तो कहीं बाइक रैली निकाली गई। मौके पर आम से लेकर खास तक के लोगों ने वीर शहीदों की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर श्रद्धासुमन अर्पित की। कार्यक्रम के दौरान सभी ने संस्कृति की रक्षा के लिए जल, जंगल व जमीन बचाने का संकल्प लिया। घाटशिला प्रखंड के हेंदलजुड़ी में खेलवाल मार्शल मांडेर हेंदलजुड़ी ठाकुरबाड़ी कमेटी के आदिवासी युवाओं ने जोश और उत्साह के साथ सिदो-कान्हू की मूर्ति पर माल्यार्पण कर मोटरसाइकिल रैली निकाली। रैली में सैकड़ों आदिवासी युवा हाथों में तीर-धनुष, झंडे लेकर शामिल हुए। कार्यक्रम की शुरुआत हेंदलजुड़ी चौक स्थित शहीद सिदो-कान्हू की प्रतिमा पर माल्यार्पण के साथ किया। युवाओं ने संथाल हूल के नायकों को नमन कर जल, जंगल, जमीन बचाने का संकल्प लिया। मोटरसाइकिल रैली हेंदलजुड़ी से शुरू होकर कालाझोर,राजाबासा, खडियाडीह, गालूडीह, जगन्नाथपुर होते हुए हेंदलजुड़ी में समापन हुआ। इस कार्यक्रम में मुख्य रूप से मुखिया मिर्जा हांसदा, पंसस शामु टुडू, दुर्लभ सोरेन, धनीराम टुडू, लुगरू माडी, नवरंजंन मांझी, सिद्धो माडी, पंकज माडी रमेश बेसरा, दुलाल चंद हांसदा समेत महिलाएं शामिल थीं.

घाटशिला में कार्यक्रम धालभूमगढ़ : आदिवासी समाज ने प्रखंड में विभिन्न पंचायत में विश्व आदिवासी दिवस के अवसर पर अमर शहीद वीर सिदो-कान्हू की मूर्ति पर माल्यार्पण की और समाज के युवा एवं युवतियों से आदिवासी परंपरा संस्कृति एवं संस्कार को बचाने तथा इतिहास की सुरक्षा और स्वशासन के बारे में चर्चा करते हुए उसे बचाये रखने का संकल्प लिया। मौके मुखिया चंपा रानी मुर्मू चेतन मुर्मू, संजय टुडू, सुनील मुर्मू एवं अन्य लोगों के साथ माल्यार्पण किया। वहीं दूसरी तरफ कोकपाड़ा तरफ परगना कुनाराम टुडू, शाको हांसदा, धनपत मुर्मू, बुढ़ान चंद्र मुर्मू, पूर्व जिला परिषद आरती सामद आदि ने धालभूमगढ़ रेलवे स्टेशन स्थित शहीदों की मूर्ति पर माल्यार्पण की.

बहरागोड़ा एवं चाकुलिया में कार्यक्रम बहरागोड़ा : प्रखंड के नेताजी शिशु उद्यान के समीप शाखा मैदान में कार्यक्रम की शुरुआत सुबह पूजा-अर्चना के साथ हुई। इसके बाद प्रभात फेरी निकाली गई और विधिवत झंडा फहराया गया। दोपहर में आयोजित मुख्य समारोह में बतौर मुख्य अतिथि विधायक समीर महंती उपस्थित हुए। कार्यक्रम में प्रखंड अध्यक्ष असित मिश्रा, उपमुखिया मुना होता, गुरु चरण मंडी, प्रो. श्याम मुर्मू, कृष्ण मुंडा, रास बिहारी साव समेत बड़ी संख्या में समाज के लोग मौजूद रहे। इस अवसर पर विधायक समीर महंती को भी सम्मानित किया गया। अपने संबोधन में विधायक समीर महंती ने कहा कि आदिवासी समाज की समृद्ध परंपरा, संस्कृति और प्रकृति के साथ उसका गहरा जुड़ाव देश की महत्वपूर्ण सांस्कृतिक विरासत है। उन्होंने कहा कि समाज की युवा पीढ़ी को अपनी भाषा, संस्कृति, परंपरा और इतिहास से जोड़ने के लिए निरंतर प्रयास किए जाने की आवश्यकता है। उन्होंने आदिवासी समाज के अधिकारों और सम्मान की रक्षा के लिए एकजुट होकर आगे बढ़ने का आह्वान किया.

मुसाबनी और जादूगोड़ा में कार्यक्रम मुसाबनी : माझी परगना महाल पावड़ा तरफ के द्वारा जगदीश बास्के के नेतृत्व में अपने पूर्वजों, महापुरुषों, क्रांतिकारी एवं शहीदों को श्रद्धा सुमन अर्पित कर विश्व आदिवासी दिवस मनाया। इस अवसर पर माझी परगना महाल के सदस्यों द्वारा शहर के सभी चौक चौराहा पार्क में लगे बिरसा मुंडा, सिदो कान्हू, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, बाबा तिलका मांझी, मजदूर नेता अब्दुल बारी, माइकल जॉन की मूर्तियों पर श्रद्धा सुमन अर्पित किया गया एवं उन्हें नमन कर देश एवं राज्य के लिए उनके बलिदानों को याद किया गया। मौके पर मुख्य रूप से मांझी परगना महाल तरफ पावड़ा के जगदीश बास्के, पूर्व मुखिया जयपाल माझी, फागुलाल किस्कू, अशोक सोरेन, मेघराय सोरेन, प्रकाश सोरेन, जादूनाथ बास्के, प्रिया नाथ बास्के, दशरथ मार्डी, अमित बेसरा, सहदेव किस्कू, बोकाई मुर्मू, यश मार्डी, दामा बेसरा, संतोष मुर्मू आदि उपस्थित थे.

माझी पारगाना माहाल के घाटशिला प्रखाण्ड अध्यक्ष सह देश विचार सचिव (पारानिक बाबा) बाहादुर सोरेन व महासचिव सुधीर कुमार सोरेन के नेतृत्व में विश्व आदिवासी दिवस स्थान - विभूति बिहार लॉज किताडीह घाटशिला में मना.

चाकुलिया में महिलाओं का सम्मान पद्मश्री जमुना टुडू ने आदिवासी महिलाओं को किया सम्मानित

चाकुलिया। विश्व आदिवासी दिवस के शुभ अवसर पर रविवार को पद्मश्री जमुना टुडू ने चाकुलिया प्रखंड के जोगीतोपा पंचायत के मिश्रीकाटा गांव में वृद्धा आदिवासी महिलाओं को शॉल ओढ़ाकर एवं माला पहनाकर सम्मानित किया। इस अवसर पर जमुना टुडू गांव की सांवरी मुर्मू रानी टुडू, चिंतामणी सोरेन, आरसी टुडू, रायमणी मांडी, पानी टुडू, शकुंतला टुडू, पानमणी टुडू को सम्मानित किया.

संजीव सरदार का संदेश सदियों पुरानी परंपरा को बचाए रखना नई पीढ़ी की जिम्मेदारी : संजीव सरदार

जादूगोड़ा। विश्व आदिवासी दिवस के अवसर पर सिद्धू-कान्हू मोड़, जादूगोड़ा में आदिवासी युवा संघर्ष समिति, मेचुआ, डूंगरीडीह, जादूगोड़ा की ओर से भव्य सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में समिति के संरक्षक एवं पोटका विधायक संजीव सरदार मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। वहीं देश परगना धाड़ दिसोम बैजू मुर्मू विशिष्ट अतिथि के रूप में शामिल हुए। कार्यक्रम में धोगेंड नृत्य मंडली, बूढ़ी गाड़ी नृत्य मंडली, हो नृत्य मंडली, मुंडारी नृत्य मंडली एवं रिंजा नृत्य मंडली ने पारंपरिक नृत्य एवं सांस्कृतिक प्रस्तुतियां देकर लोगों को मंत्रमुग्ध कर दिया। मांदर और पारंपरिक वाद्य यंत्रों की थाप से पूरा वातावरण आदिवासी संस्कृति के रंग में रंग गया। इस अवसर पर विधायक संजीव सरदार ने कहा कि विश्व आदिवासी दिवस केवल उत्सव का दिन नहीं, बल्कि अपनी भाषा, संस्कृति, परंपरा और पहचान को याद करने एवं उसे आगे बढ़ाने का संकल्प लेने का दिन है। उन्होंने कहा कि आदिवासी समाज की संस्कृति सदियों पुरानी और समृद्ध है, जिसे बचाए रखना नई पीढ़ी की जिम्मेदारी है। विधायक ने कहा कि आज जरूरत है कि युवा अपनी आधुनिक शिक्षा और रोजगार के साथ-साथ अपनी भाषा, नृत्य, गीत, परंपरा और सांस्कृतिक विरासत से भी जुड़े रहें। उन्होंने कहा कि ऐसे सांस्कृतिक कार्यक्रम समाज की एकता को मजबूत करने के साथ आने वाली पीढ़ियों को अपनी पहचान पर गर्व करना सिखाते हैं। कार्यक्रम में प्रभात कुमार माझी, समिति अध्यक्ष के साथ झामुमो प्रखंड अध्यक्ष सुधीर सोरेन, रमेश सोरेन, मुखिया बागराई सोरेन, रायसेन सोरेन, अनिल मुर्मू, राहुल टुडू, प्रेम सोरेन, समीर सोरेन, सुभाष टुडू, निखिल सोरेन, मधु सोरेन, मोहन सोरेन, महिलाएं एवं समाज के लोग उपस्थित रहे.

डुमरिया में कार्यक्रम डुमरिया में विश्व आदिवासी दिवस पर गूंजा संस्कृति और अधिकारों की रक्षा का संदेश

डुमरिया: पूर्वी सिंहभूम जिले के डुमरिया प्रखंड अंतर्गत खरीदा पंचायत के दारकाल स्टेडियम, खरीदा में 9 अगस्त को विश्व आदिवासी दिवस के अवसर पर ग्राम सभा खरीदा की ओर से विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का आयोजन ट्राइबल कल्चरल सोसाइटी, जमशेदपुर, टाटा स्टील फाउंडेशन की अंगीकृत इकाई के सौजन्य से किया गया। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में आदिवासी समाज के लोग शामिल हुए। कार्यक्रम की शुरुआत आदिवासी समाज के महानायकों सिद्धू-कान्हू, बाबा तिलका मांझी, भगवान बिरसा मुंडा, दिशोम गुरु शिबू सोरेन तथा संथाली ओल चिकी लिपि के जनक पंडित रघुनाथ मुर्मू की तस्वीरों पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि देने के साथ हुई। इस अवसर पर वक्ताओं ने आदिवासी समाज की परंपरा, रीति-रिवाज, संस्कृति, भाषा, लिपि तथा हक-अधिकारों को लेकर विस्तार से चर्चा की। वक्ताओं ने कहा कि आधुनिकता के दौर में आदिवासी समाज को अपनी सांस्कृतिक और सामाजिक पहचान को मजबूत बनाए रखने की जरूरत है। इसके लिए नई पीढ़ी को अपनी भाषा, परंपरा, इतिहास और महापुरुषों के संघर्ष से अवगत कराना आवश्यक है।