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युवाओं को नशे से दूर रहने को प्रेरित किया

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बदायूं
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नशा मुक्त संकल्प अभियान के तहत सामूहिक शपथ लेते विश्व हिंदू परिषद के पदाधिकारी व कार्यकर्ता।

युवाओं को नशे से दूर रहने को प्रेरित किया

बदायूं, संवाददाता। विश्व हिंदू परिषद द्वारा संचालित नशा मुक्त संकल्प अभियान के तहत रविवार को भगवान श्री परशुराम इंटर कॉलेज, नेकपुर एवं म्याऊं में भी नशा मुक्त संकल्प अभियान के तहत कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम का उद्देश्य समाज को नशे के दुष्प्रभावों से अवगत कराते हुये नशा मुक्त भारत के निर्माण के लिये जनजागरण करना था। विभाग सह संयोजिका मातृशक्ति महेश सिंह ने कहा कि नशा व्यक्ति, परिवार और समाज के लिए गंभीर अभिशाप है। विश्व हिंदू परिषद का यह अभियान समाज में जागरूकता लाकर युवाओं को नशे से दूर रखने एवं एक स्वस्थ, संस्कारित एवं सशक्त भारत के निर्माण की दिशा में महत्वपूर्ण प्रयास है।जिला

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मंत्री विनय प्रताप सिंह, जिला सह मंत्री राजेश बाबू, जिला कोषाध्यक्ष नीरज कोचर, जिला उपाध्यक्ष अरविंद शर्मा, जिला उपाध्यक्ष डीएन शर्मा, जिला उपाध्यक्ष राजीव साहू, जिला विशेष संपर्क प्रमुख नीरज शर्मा, जिला धर्माचार्य प्रमुख दीपक गुप्ता मौजूद थे।

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