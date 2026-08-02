सनातन धर्म की सुरक्षा और राष्ट्रहित सर्वोच्च प्राथमिकता: बीरेन्द्र
लोहरदगा में विश्व हिंदू परिषद की दो दिवसीय प्रांतीय कार्यसमिति बैठक शुरू हुई। बैठक में झारखंड के विभिन्न जिलों से 300 से ज्यादा अधिकारी और कार्यकर्ता शामिल हुए। मुख्य वक्ता बीरेंद्र बिमल ने समाज की सुरक्षा और सांस्कृतिक पहचान को मजबूत करने पर जोर दिया। युवाओं को नशे से दूर रहकर संस्कारयुक्त जीवन जीने के लिए प्रेरित करने की आवश्यकता पर चर्चा की गई।
लोहरदगा, संवाददाता। विश्व हिंदू परिषद, लोहरदगा की दो दिवसीय प्रांतीय कार्यसमिति बैठक रविवार को शहर के गुदरी बाजार स्थित मुद्रिका भवन में दीप प्रज्ज्वलन के साथ शुरू हुई। बैठक में झारखंड के विभिन्न जिलों के अलावा केंद्रीय और प्रांतीय स्तर के करीब 300 अधिकारी और कार्यकर्ता शामिल हुए। कार्यक्रम का शुभारंभ पटना-गुवाहाटी क्षेत्र के धर्माचार्य प्रमुख बीरेंद्र बिमल, क्षेत्र मंत्री बीरेंद्र साहू, प्रांत उपाध्यक्ष गंगा प्रसाद यादव, प्रांत मंत्री मिथिलेश्वर मिश्रा, मार्गदर्शन मंडली संयोजक चैतन्य स्वामी श्रीकृष्ण ब्रह्मचारी, सह मंत्री मनोज पोद्दार, रामनरेश सिंह तथा जिला अध्यक्ष रीतेश कुमार ने भारत माता और श्रीराम दरबार के चित्र पर पुष्प अर्पित कर और दीप प्रज्ज्वलित कर किया।मुख्य
वक्ता बीरेंद्र बिमल ने कहा कि सनातन धर्म की अक्षुण्णता, समाज की सुरक्षा और राष्ट्रहित विश्व हिंदू परिषद की सर्वोच्च प्राथमिकता है। उन्होंने कहा कि समाज को अपनी सांस्कृतिक पहचान, पारिवारिक मूल्यों और नैतिक आचरण को मजबूत करने की आवश्यकता है। युवाओं को नशे जैसी बुराइयों से दूर रखकर संस्कारयुक्त जीवन की ओर प्रेरित करना समय की मांग है।
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